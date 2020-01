Hyperkin explique pourquoi sa prochaine console amène le Game Boy dans votre salon – Fonctionnalité

© Hyperkin

Hyperkin est l’un des plus grands noms des «nouveaux» produits rétro depuis un certain temps maintenant, grâce à des produits comme le RetroN 5 et Supa Boy. La société est de retour avec un nouvel appareil – le RetroN Jr. – qui lit toute la bibliothèque Game Boy sur votre téléviseur HD.

Désireux d’avoir un peu plus d’informations sur cette nouvelle console, nous avons rencontré Sebastian Jennings, directeur des produits et des licences chez Hyperkin, pour une courte conversation.

Nintendo Life: Qu’est-ce qui vous a inspiré pour concentrer votre prochain produit sur la famille Game Boy?

Sebastian Jennings: La plus grande source d’inspiration pour RetroN Jr. est de fournir une manière alternative et mise à jour de jouer confortablement aux jeux Game Boy avec un téléviseur HD et une configuration de manette de jeu.

La gamme Game Boy est évidemment associée au jeu portable – pourquoi avez-vous choisi d’en faire une console domestique plutôt qu’un ordinateur de poche ou un ordinateur de poche pouvant se connecter à votre téléviseur?

Les avantages de jouer à un jeu Game Boy sur un téléviseur domestique sont de profiter d’un grand écran. Cela peut potentiellement permettre aux joueurs d’apprécier à nouveau leurs classiques, cette fois dans un salon confortable au lieu de ces voitures éclairées par des lampadaires. La nature pick-up-and-play d’une console portable devient plus détendue et peut-être plus patiente. Maintenant, toute votre famille peut vous voir vous attaquer à ces donjons. Cela donne une toute nouvelle perspective à vos RPG et jeux de puzzle préférés que vous avez appréciés quand vous étiez enfant.

Il y a beaucoup de battage autour de la technologie FPGA quand il s’agit de créer de «nouvelles» consoles classiques de nos jours; nous avons déjà établi que le RetroN Jr. utilise l’émulation logicielle – était-ce un choix basé sur les coûts ou pensez-vous que votre émulation logicielle est suffisamment bonne pour satisfaire la plupart des joueurs?

Même si les consoles basées sur FPGA deviennent une méthode de lecture plus populaire, nous constatons que l’émulation logicielle est toujours une solution efficace pour les jeux RetroN Jr. – Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance sont presque 100% compatibles avec RetroN Jr.

Y aura-t-il un moyen pour les joueurs de charger des ROM sur la console, ou auront-ils besoin de cartouches originales?

Comme toutes nos anciennes consoles, des cartouches originales seront nécessaires pour jouer aux jeux sur RetroN Jr.

Est-ce que le RetroN Jr. fonctionnera avec des cartouches flash?

Les cartouches flash ne seront pas prises en charge.

Vous n’êtes pas la seule entreprise à entrer dans cet espace en 2020 – Analogue produit une console portable qui exécutera les mêmes jeux. Dans quelle mesure surveillez-vous ce produit en particulier?

Nous sommes toujours ravis de voir des projets d’autres sociétés, en particulier en ce qui concerne les jeux rétro. L’analogue soutient l’esprit et l’ingéniosité que nous essayons nous-mêmes de maintenir dans le processus créatif.

L’Analogue Pocket, tout comme les autres consoles d’Analogue, s’adresse à un marché différent de celui de la RetroN Jr. qui peut être vu dans le prix. Le RetroN Jr. offre une solution pour tous ceux qui cherchent à jouer leurs cartouches de la manière la plus simple et la plus simple possible, bien sûr, tout en ayant aussi fière allure.

De quel aspect de RetroN Jr. êtes-vous le plus fier?

Nous sommes très enthousiasmés par le facteur de forme de la RetroN Jr. La RetroN Jr. est techniquement une console domestique, mais nous visons à la rendre suffisamment petite pour être facilement branchée et jouer en déplacement.

Vous avez déjà publié le RetroN 5, qui gère une multitude de formats de jeu. La sortie de RetroN Jr. indique-t-elle que vous vous dirigez vers un chemin plus ciblé, avec des consoles qui exécutent simplement un seul format plutôt que plusieurs?

Pas nécessairement. Nous voulons faire de notre mieux pour explorer toutes les façons créatives dont nous pouvons étendre la famille RetroN afin de répondre aux besoins et aux lacunes du marché. Le RetroN 5 nous a aidés à évaluer ce que la communauté désire dans une console HD. Nous avons commencé à publier progressivement de nouvelles consoles HD dans ce que nous considérons comme une nouvelle gamme de RetroN. Cela a commencé avec le RetroN HD, le Supa RetroN HD, le RetroN 77 et, plus récemment, le Mega RetroN HD.

Ces consoles, à l’exception de la RetroN 77, sont des solutions numériques qui n’utilisent pas l’utilisation d’un système d’exploitation, comme la RetroN 5. Bien sûr, nous avons sorti la RetroN 2 HD, qui est compatible avec NES et Super NES , nous publions également des multi-consoles HD.

Nous remercions Sebastian pour son temps.

