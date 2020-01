HyperX ChargePlay Clutch est un énorme accessoire tout-en-un

Quand j’ai vu que les nouveaux modèles Nintendo Switch améliorés de la version 2 offraient une autonomie plus longue, je n’étais pas vraiment déconcerté. Ma Nintendo Switch 2017 a duré assez longtemps pour moi toutes ces années, car je ne fais généralement pas de sessions de jeu portables massivement longues sur l’ordinateur de poche hybride. Lorsque j’ai la Nintendo Switch en mode portable, c’est soit pour un trajet de 30 minutes, une session d’une heure allongée dans mon salon, ou quelques minutes pour jouer à Splatoon 2 dans une voiture avant de devenir ridiculement malade et de regret ma décision. Avoir une batterie longue durée n’est pas une énorme nécessité pour moi en ce qui concerne la Nintendo Switch, mais avoir un moyen pratique de la recharger chaque fois que j’oublie de re-docker la console serait certainement une bénédiction. L’embrayage HyperX ChargePlay offre exactement cela, en plus d’une solide béquille et d’une poignée de système élégante qui font de cet accessoire axé sur la batterie une bête tout-en-un pour tous ceux qui passent la plupart de leur temps sur Nintendo Switch en déplacement.

Auparavant, si je laissais mon Switch dans mon sac pendant la nuit ou si je devais le recharger après un long voyage de ski de fond, je devrais pêcher une batterie externe et brancher le câble sur mon Switch, puis passer mon temps de jeu maladroitement attaché à la batterie pour le reste de mon voyage. Avec l’HyperX ChargePlay Clutch, extraire mon Switch en déplacement ne pourrait pas être plus simple. Faites simplement glisser la console dans le berceau entièrement assemblé, verrouillez-la en place avec la trappe supérieure, et vous êtes prêt à partir.

Un bouton d’alimentation à l’arrière de la console active le chargeur, avec un indicateur de niveau de charge LED à côté pour vous informer de la quantité de batterie restante dans le boîtier. La batterie de 6000 mAh a réussi à ramener mon Switch à une charge complète après que la console ait plongé à environ 20% deux fois avant que le socle lui-même ne soit rechargé avec le câble USB-C vers USB-A inclus. Lorsque j’ai fait charger la console pendant que je jouais, j’ai pu garder ma Nintendo Switch flottant de façon constante près d’une charge complète pendant environ cinq heures avant la mort du berceau. Étant donné que la plupart de mes sessions portables se déroulent en peu de temps, cependant, l’HyperX ChargePlay Clutch s’est avéré durer plus que suffisamment longtemps avant qu’il ne soit temps de recharger.

Bien que vous puissiez utiliser l’embrayage HyperX ChargePlay sans les poignées modulaires Joy-Con, je ne le recommanderais pas. Le berceau ajoute un poids considérable au Switch, et sans ces poignées Joy-Con, la répartition du poids ne s’est pas seulement révélée être une distraction; cela signifiait également que je devais tenir la console très soigneusement afin d’éviter qu’elle ne tombe des mains. Avec les poignées installées via une liaison magnétique pratique et robuste, l’accessoire devient plus lourd au toucher, mais le poids est réparti beaucoup plus uniformément, vous ne le remarquerez donc pas à peine. De plus, les rainures des poignées Joy-Con fournissent une belle poignée naturelle qui rend la tenue de la console un peu plus confortable en mode portable.

Le poids n’est cependant pas le seul problème avec l’embrayage HyperX ChargePlay; l’accessoire est assez grand, augmentant considérablement le profil de votre Nintendo Switch. La plupart des étuis de transport Nintendo Switch ne pourront probablement pas contenir votre console et l’accessoire, bien que les étuis plus lâches et les plus grands tels que l’étui Satisfye SwitchGrip puissent transporter confortablement votre interrupteur et votre embrayage HyperX ChargePlay.

L’embrayage HyperX ChargePlay est conçu pour être tout aussi utile en mode table, bien que la transition vers cette forme soit un peu maladroite. En raison de la façon dont les poignées Joy-Con se fixent au berceau principal, vous ne pouvez pas simplement les faire glisser comme vous le feriez avec votre Switch nu-nu. Au lieu de cela, vous devez retirer complètement le Switch du berceau, détacher les poignées Joy-Con, puis placer votre berceau sur n’importe quelle surface à l’aide de la béquille pleine longueur et réinsérer votre tablette Switch. C’est un peu un processus, mais une fois que vous y êtes, vous disposez d’un mode de table robuste qui est beaucoup plus fiable que la petite béquille intégrée au Nintendo Switch.

Dans l’ensemble, l’embrayage HyperX ChargePlay est un accessoire incroyable pour les propriétaires de commutateurs qui privilégient la portabilité. La batterie facilite plus que jamais le maintien indéfini de votre Switch, et la béquille de table est un merveilleux bonus pour les joueurs qui aiment installer leur Switch sur toutes sortes de surfaces. Le poids supplémentaire et la taille massive de l’accessoire le rendent un peu gênant à transporter en fonction de la quantité d’espace dans votre sac, mais avec le sac à main, le pack ou la coque Nintendo Switch appropriés, vous êtes prêt pour un portable extra-long félicité.

Avertissement: Des échantillons ont été fournis par le fabricant à des fins d’examen.