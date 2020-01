I Level a boosté un nouveau personnage de World of Warcraft et il semblait vide

Journal de jeu de Kotaku Journal de jeu de KotakuPensées quotidiennes d’un membre du personnel de Kotaku à propos d’un jeu auquel nous jouons.

Plutôt que de mettre à niveau une vulpera, qui est une nouvelle race de personnages introduite dans la mise à jour Visions of N’Zoth de la semaine dernière pour World of Warcraft, j’ai utilisé un boost de personnage que j’avais obtenu avec ma précommande de la prochaine extension de Shadowlands. Cela m’a donné un accès instantané à une bestiole de renard à niveau complet. Alors maintenant, j’ai un chaman vulpera de niveau 120 que je n’ai absolument aucune envie de jouer.

Je ne connais pas du tout ce type. Je l’ai créé, bien sûr, en sélectionnant ses oreilles, son visage, sa forme de museau et sa coloration. J’ai choisi sa profession. Je lui ai même donné un nom, Quality, le dernier d’une longue lignée de personnages sur mon compte World of Warcraft pour utiliser ce nom. Après un mois de réputation à débloquer pour débloquer la course et plusieurs mois d’anticipation, j’ai finalement eu une petite bestiole de renard. Cela aurait dû être un motif de célébration.

Mais je devais aller m’impatienter. Plutôt que de partir à l’aventure au niveau 20, le niveau de départ pour les races alliées introduites dans l’extension Battle for Azeroth, j’ai dû aller de l’avant. Bien que je possède déjà plusieurs personnages de niveau 120 sur mon compte, j’ai décidé de faire l’expérience du nouveau contenu de fin de jeu de la mise à jour Visions of N’Zoth avec mon petit ami à fourrure dès que possible. J’ai boosté.

Au lieu d’avoir un chaman vulpera de bas niveau avec tous les autres vulpera nouvellement créés en cours d’exécution (ils sont très populaires), j’avais un champion azérothien dont la légende était basée sur des événements que je n’avais jamais vécus. Pas de trame de fond. Pas d’histoires MMO de style «souvenez-vous du temps». Juste un tas de polygones animés avec une plaque signalétique flottant au-dessus de sa tête.

C’est la différence entre cuisiner un repas et commander des plats à emporter. Taper votre commande dans une application est pratique, mais il n’y a pas d’amour là-bas. Pas de voyage. Il faut marcher un peu à côté de leur nourriture avant de la manger. Rend le goût meilleur.

J’ai dirigé cette version de Qualité à travers la série de quêtes Visions of N’Zoth, mais mon cœur n’y était tout simplement pas. Nous n’étions pas une équipe. Nous étions des étrangers dont le but venait juste de s’aligner.

Depuis, j’ai fait un autre personnage vulpera, et je la joue bien. C’est un moine. Elle et moi avons commencé au niveau 20 et avons passé le week-end de vacances à chercher, à rejoindre des groupes de donjons et à acquérir de l’expérience. Pas seulement des points d’expérience, mais aussi de l’expérience de jeu, donc quand elle atteindra enfin le niveau 120 (elle est actuellement au niveau 66), nous serons de vieux amis.

Ironiquement, je l’ai nommée Takeout.

