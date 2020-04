I Love Animal Crossing: New Horizons’s Museum

Animal Crossing: New Horizons est mon premier jeu Animal Crossing. L’esthétique de la bande dessinée, l’artisanat et les devises multiples me désactivent généralement un jeu, mais, comme de nombreux joueurs de nos jours, je trouve les rythmes de New Horizons réconfortants. La première chose dans le jeu qui m’a vraiment excité, c’est le musée. C’est un espace tellement satisfaisant à explorer.

Je sais que les musées ne sont pas nouveaux dans la série, mais celui-ci est mon premier et m’a vraiment impressionné. Dans New Horizons, le musée apparaît sur votre île une fois que vous avez donné suffisamment d’échantillons à son conservateur, un hibou nommé Blathers. Apporter des trucs à Blathers est gratifiant en soi, vous donnant le plaisir de terminer des tâches. Il peut également vous raconter des faits intéressants sur les animaux et les fossiles que vous lui montrez, comme la façon dont certains poissons ont obtenu leur nom. Je suis charmé par la façon dont il déteste dramatiquement les bogues, mais qu’il vous en parlera quand même, en exerçant son devoir de commissaire. Après suffisamment de dons et de travaux de construction, la tente des Blathers se transforme en un majestueux musée, avec des pièces séparées pour exposer les fossiles, les insectes et les poissons que vous lui avez apportés.

Ma partie préférée de cette pièce est l’escalier

Les meilleures offres de vendredi: PowerA Fusion Fightpads, Ella Paradis Sex Toy …

Le musée est plus réaliste et complexe que les autres bâtiments que j’ai débloqués jusqu’à présent (cependant, comme je suis encore un peu en début de partie, ces bâtiments ne sont que ma propre maison et Nook’s Cranny). Ses couloirs sont parsemés de trappes et de postes de travail qui suggèrent des travaux privés en cours derrière sa façade publique. L’éclairage et la disposition réfléchis vous entraînent le long des expositions; si vous vous arrêtez un moment avant l’affichage, la caméra plongera pour vous permettre d’étudier son contenu. Les chambres sont studieuses et feutrées, attirant mon attention sur les sons changeants que mes bruits de pas font lorsque je traverse différentes surfaces. Chaque zone a sa propre musique, un thème principal joué sur différents instruments.

La conception distincte de chaque zone du musée fait écho à son contenu. La salle des fossiles est souterraine. Descendre dans l’obscurité pour visiter vos fossiles, c’est comme entrer dans une grotte, et les murs sombres et l’éclairage ciblé la font se sentir à la fois contenue et caverneuse. La première fois que j’y suis entré, j’ai passé 20 minutes à monter et descendre les escaliers métalliques, ravis de leur son de sonnerie creuse. Il y a des lignes le long du sol avec des informations illisibles écrites dessus, suggérant une sorte de chemin éducatif que vous pouvez tracer. Les lignes ressemblent également aux branches d’un arbre généalogique, ce qui convient au contenu historique de la salle des fossiles. Aucune des expositions de squelettes n’est encore terminée, mais certaines de leurs expositions me dominent déjà. Même si ce ne sont que de petites images sur mon petit écran Switch, elles sont incroyablement énormes.

Que se passera-t-il sur ces piédestaux ??

Les sections de poissons et d’insectes, en revanche, ressemblent plus à un centre de la nature qu’à un musée éducatif. Ils sont divisés en sous-sections qui font écho aux environnements natifs de leur contenu. Les poissons du lac nagent dans une zone bien éclairée avec des planchers en bois de couleur sable et des bancs vert clair. Les couvercles ouverts des réservoirs laissent filtrer le bruit apaisant de l’eau courante et la lumière scintille sur la surface ondulée de l’eau. Les poissons de mer, d’autre part, sont dans de grands réservoirs fermés dans une zone sombre avec des sols bleu sombre. Un réservoir comporte une passerelle en verre qui donne l’impression de nager sous l’eau, où vous pouvez vous tenir debout et regarder vos poissons nager.

La section des insectes imite également les habitats de ses habitants. Il y a une partie extérieure avec des arbres et des fleurs (je suppose que les insectes qui s’envolent ne sont pas un problème). Une partie intérieure de la section des bogues a des murs et des sols sablonneux qui vous donnent l’impression d’être dans l’une des expositions de bogues.

Bien qu’il ne soit pas très intuitif de marcher d’une section du musée à une autre, j’aime la façon dont chaque section se sent distincte. Cela m’encourage à m’attarder et à étudier les expositions. Si vous cliquez près d’un panneau, il vous indiquera le nom du poisson ou de l’insecte et quand vous l’avez trouvé. La caméra suivra son chemin afin que vous puissiez l’étudier. J’ai apprécié à quel point les animaux réels de New Horizons sont réalistes par rapport à ceux des villageois; au musée, je peux apprécier leur design, même si j’ai surtout oublié ce que Blathers m’a dit à leur sujet. Lorsqu’ils sont placés ensemble dans le musée, chaque don ressemble à une partie d’un tout au lieu de l’expérience décousue et quelque peu maladroite de retirer mon filet ou ma canne à pêche pour les capturer. Le musée donne à ma collection compulsive l’impression que j’aide à créer quelque chose de plus grand que moi, comme souffrir à travers tous ces œufs d’eau en valait la peine.

Mon musée a encore beaucoup d’espaces vides et de fossiles inachevés, mais j’aime presque mieux les étalages vides que les pleins. Même au début du jeu, je commence à voir le noyau répétitif de New Horizons, mais les boîtiers nus et les squelettes incomplets suggèrent qu’il y aura beaucoup de nouvelles choses à découvrir. J’aime la sensation de travail en cours de mon musée, et c’est amusant de vivre un fantasme de philanthropie que je ne peux pas me permettre dans la vraie vie. En fait, trouver de nouveaux insectes, poissons et fossiles pourrait être la même chose que de sélectionner un outil puis de cliquer à un endroit, mais c’est excitant de savoir que ces tâches par cœur soutiennent un endroit paisible où je peux prendre une pause et admirer mes trouvailles.

.