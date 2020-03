Iam8bit renonce à la direction créative de l’E3 2020

La société de divertissement promet une expérience évolutive pour le salon du jeu vidéo.

Bien que beaucoup puissent placerIam8bitpour sa production d’objets de collection etéditions spéciales de jeux vidéo, la société californienne a des liens avec l’industrie decinéma, lala musiqueet même lela mode. Aux États-Unis, ils ont été responsables deorganiser des événements de divertissement importantset cette année ça allait être leur tourdirecteurs créatifsdu hall d’exposition de l’E3 2020.

La société a annoncé via son compte Twitter que “avec des sentiments mitigés” ont décidéabandonnerà une production qu’ils ont décrite comme une «expérience évolutive» pour l’industrie.

Pour le moment, aucune raison précise n’est donnée et aucune mention officielle n’en faitESA. Bien que les plans pour célébrer l’E3 2020 soient toujours d’actualité, Sony a été l’une des premières sociétés à quitter l’événement et la situation actuelle ne semble pas très encourageante pour l’événement. GDC a été reporté par le coronavirus et la ville de Los Angeles a déclaré l’état d’urgence pour la même raison.

