Iam8bit se retire de l’E3 2020

La société de commercialisation de jeux vidéo Iam8bit ne sera plus impliquée dans le prochain E3 2020.

S’adressant à Twitter (ci-dessous), la société a déclaré qu’elle avait démissionné en tant que directeur créatif de “ce qui allait être une expérience évolutive au sol E3 2020”.

Aucune raison n’est donnée pour expliquer pourquoi Iam8bit s’est retiré de l’événement et il a souhaité à l’organisateur de la Entertainment Software Association (ESA) bonne chance pour organiser le salon.

C’est avec des émotions mitigées que @ iam8bit a décidé de démissionner en tant que directeurs créatifs de ce qui allait être une expérience de plancher # E32020 évolutive. Nous avons produit des centaines d’événements de jeux + communautaires et c’était un rêve d’être impliqué avec l’E3. Nous souhaitons bonne chance aux organisateurs.

– iam8bit (@ iam8bit) 5 mars 2020

L’ESA a déclaré qu’elle voulait “faire bouger les choses” pour l’E3 2020, en s’associant avec des entreprises de l’industrie pour “revigorer” l’événement.

Le salon de Los Angeles a été placé dans un lieu étrange, étant initialement une convention où les entreprises se réunissaient pour conclure des accords et voir quelle serait la sortie prochaine des meilleurs éditeurs, il est devenu beaucoup plus un événement médiatique où les plus grandes entreprises de l’industrie venez montrer leurs marchandises. Avec des entreprises comme EA décidant d’organiser leurs propres événements à proximité et le fabricant de PlayStation Sony Interactive Entertainment optant pour ne pas venir du tout, l’E3 devait évoluer avec le temps.

L’émission se poursuit également apparemment malgré la déclaration de l’état d’urgence de la Californie suite à l’épidémie de coronavirus COVID-19.