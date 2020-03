Par Stephany Nunneley,

Vendredi 13 mars 2020 20h00 GMT

Capcom a annoncé que Monster Hunter World: Iceborne a expédié plus de 5 millions d’unités dans le monde.

Monster Hunter World: Iceborne a expédié plus de 5 millions d’unités sur toutes les plateformes depuis sa sortie en septembre de l’année dernière.

Le chiffre est en hausse par rapport aux 4 millions enregistrés en janvier qui ont vu la sortie de l’extension sur PC.

Expéditions de Monster Hunter: World, sorti en janvier 2018, totalisait 15 millions d’unités dans le monde au 2 janvier 2020.

La série Monster Hunter est apparue pour la première fois en 2004 et les ventes cumulées de la série ont dépassé 62 millions d’unités au 13 mars 2020.

Les joueurs Iceborne peuvent s’attendre à ce que Raging Brachydios et Furious Rajang arrivent le 23 mars sur PS4 et Xbox One, et en avril sur PC. Avant cela, les utilisateurs de PC peuvent vivre le siège de Safi’jiva le 20 mars.

