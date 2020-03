Ici, nous vous expliquons comment déverrouiller la fin secrète de la démo FFVII Remake

La démo de Remake de Final Fantasy VII enfin lancé cette semaine, et s’est rapidement positionnée comme l’une des applications les plus téléchargées du PS4 Bien qu’il s’agisse d’une expérience assez linéaire, la vérité est qu’il existe une fin secrète que vous pouvez déverrouiller et qui vous récompensera avec une scène supplémentaire que vous ne pourriez pas voir autrement. Nous expliquons ici comment procéder.

Cette démo couvre la partie initiale du jeu comme Avalanche essayez de détruire le Réacteur Mako dans la Section Midgar 1. Lorsque nous arrivons au réacteur, nous avons la possibilité de choisir entre 20 ou 30 minutes pour s’échapper. Ne vous inquiétez pas, le chronomètre ne démarre que lorsque vous battez le boss, de sorte que la bataille n’entre pas dans votre temps d’évasion.

Pour obtenir la fin secrète, vous devez choisir l’option de 20 minutes, ce qui devrait être suffisant pour s’échapper avec succès. Si vous voulez savoir quelle est la scène secrète que vous obtiendrez en terminant votre évasion à ce moment, alors ci-dessous vous pouvez le voir:

Remake de Final Fantasy VII sera mis en vente le 10 avril Playstation 4. En attendant, vous pouvez connaître nos impressions après avoir passé trois heures avec le titre dans les bureaux de Square Enix

Source: Endormi dans le fantasme

.