Ici, nous vous laissons tous les codes de triche DOOM Eternal

20/03/2020 19h57

Quels sont les codes de triche DOOM Eternal? Ce type d’objets de collection, activé via la sélection de mission dans le Forteresse de DOOM, ils vous permettront de modifier l’expérience de jeu de manière amusante et intéressante, soit pour la rendre plus difficile, soit simplement pour ajouter une touche comique à certaines mécaniques. Vous ne pourrez pas les activer la première fois, mais une fois que vous aurez terminé, vous pourrez. Ici, nous vous racontons tout ce que nous avons trouvé.

Activez tous les cheats – Activez toutes les astuces déverrouillées.

Infinite Extra Lives – Le joueur a des vies supplémentaires illimitées.

IDDQD – Sentinel Armor est actif tout au long de la mission.

Mode de décalage instantané – Étourdissez les démons d’un coup. Cela ne fonctionne pas sur les patrons.

Toutes les runes – Toutes les runes déverrouillées.

??? – ???????

IDKFA – Toutes les armes sont déverrouillées et maîtrisées, et tout l’équipement est déverrouillé.

Mode Powerup: Assaut – Le bonus Onslaught est actif tout au long de la mission.

Mode Silver Bullet – Des démons assommés meurent d’un seul coup.

Costume entièrement amélioré – Tous les aperçus du costume Praetor sont déverrouillés.

Mode de mise sous tension: Overdrive – Le bonus Infinite Overdrive est actif tout au long de la mission.

Mode famine – Les démons ne perdent pas de santé ou d’armure lorsqu’ils meurent.

Mode fête – Les démons explosent de confettis en recevant un coup fatal.

Mode de mise sous tension: Berserk – Le bonus Infinite Berserk est actif dès le début de la mission. Cela ne fonctionne que sur certaines cartes.

Mode QuakeCon – Un public invisible vous applaudit selon votre façon de jouer.

