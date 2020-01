Icon Series annoncée, le thème de Ninja sortira le 16 janvier

Ninja obtient enfin un skin Fortnite qu’il attend depuis longtemps dans le cadre de la série Fortnite Icon.

Tyler “Ninja” Blevins est synonyme du jeu de Fortnite. Son ascension vers la célébrité a mélangé son gameplay impressionnant à Fortnite avec sa personnalité unique. Il a battu de nombreux records sur Twitch lors de son come-up. Ninja a même joué en streaming avec Drake devant des centaines de milliers de téléspectateurs. Il est sûr de dire que le nom Ninja va de pair avec le titre populaire Battle Royale d’Epic Games. Récemment sur Twitter, Ninja a taquiné une annonce qui a amené de nombreux curieux à se demander ce qui allait suivre. Après un récent partenariat et un accord de chaussures exclusif avec Adidas, nous ne pouvions que deviner ce qui allait arriver.

Annonce de Ninja

Je rêve d’avoir un skin dans Fortnite depuis que j’ai commencé à jouer. Aujourd’hui, mon rêve devient réalité. Obtenez le skin Ninja Fortnite dans la boutique Epic jeudi 18 h CST-dimanche 19 h N’oubliez pas d’utiliser le code NINJA! #NinjaSkin #EpicPartner pic.twitter.com/xTn9UlbkGI

– Ninja (@Ninja) 15 janvier 2020

Le 15 janvier, Ninja a annoncé via Twitter qu’il recevait un skin Fortnite exclusif dans le cadre de la série Fortnite Icon. L’un des plus gros reproches que Ninja a eu avec Fortnite: Battle Royale est le manque de collaboration avec les streamers populaires et les organisations d’esports. L’ancien Twitch devenu star de Mixer s’est maintenant gravé dans les livres d’histoire de Fortnite avec sa propre peau. Ninja avait ceci à dire à propos de ce moment monumental:

“J’ai rêvé d’avoir un skin dans Fortnite depuis que j’ai commencé à jouer au jeu. Aujourd’hui, mon rêve devient réalité. Obtenez le skin Ninja Fortnite dans la boutique Epic jeudi 18 h CST-dimanche 19 h N’oubliez pas d’utiliser le code NINJA ! “

Il convient de voir Ninja recevoir une peau, car sa croissance a coïncidé avec celle de Fortnite au cours des deux dernières années et demie. La peau elle-même présente les cheveux bleus ultra populaires de Ninja, deux katanas comme pioche, une palette de couleurs bleu et jaune et le logo de la marque Ninja.

Les joueurs professionnels de Fortnite sonnent

#ninjaskin est le feu même pas à la traîne

– code mongraal #ad 🍀 (@Mongraal) 15 janvier 2020

Le membre du FaZe Clan, Kyle “Mongraal” Jackson, a donné son accord avec l’esthétique de la peau. Le partenaire de longue date de Ninja, Malachi “Reverse2k” Greiner, a tweeté une capture d’écran montrant qu’il possède actuellement le plus récent ajout à la boutique d’articles de Fortnite. La réaction générale à la peau et à la série d’icônes a été positive, et de nombreux fans et créateurs se demandent ce qui va suivre.

Hé, regardez-moi! @Ninja #NinjaSkin pic.twitter.com/IkrrrsMrP4

– TSM Reverse2k (@ Reverse2k) 15 janvier 2020

La série Icon

Nous apportons la vision artistique, la personnalité et l’attitude de nos meilleurs créateurs à Fortnite avec la série Icon, en commençant par @Ninja!

Ce n’est que le début de la collision entre jeux, musique, film et mode à Fortnite.

En savoir plus ici: https://t.co/iIV9SHq3zM

– Fortnite (@FortniteGame) 15 janvier 2020

Bien que l’annonce Ninja soit significative, la série Fortnite Icon ne s’arrêtera pas là. Le communiqué de presse sur le site Web de Fortnite mentionnait que “La série Icon apporte la vision artistique, la personnalité et l’attitude des meilleurs créateurs à Fortnite, en s’appuyant sur des collaborations antérieures avec Marshmello et Major Lazer.” Faire référence à Marshmello et au Major Lazer pourrait suggérer des collaborations avec des artistes et des célébrités de même statut.

Pour conclure le même communiqué de presse, l’équipe Fortnite a déclaré: “Restez à l’écoute pour les futures collaborations Icon Series, y compris Loserfruit, TheGrefg et plus de créateurs de jeux, de musique et de divertissement.” À tout le moins, nous pouvons nous attendre à des skins de boutique d’articles sur le thème de TheGrefg et Loserfruit. Au-delà des trois que nous connaissons, le ciel est la limite de la série Fortnite Icon.

Le skin Fortnite: Battle Royale exclusif à Ninja sera disponible dans la boutique d’objets à partir de demain 16 janvier à 19h00. EST.

Version complète de la série d’icônes: https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/news/icon-series