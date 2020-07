id Software partagera la date de sortie de DOOM Eternal pour le commutateur « très bientôt »

Un titre tiers à succès qui n’a pas encore atterri sur le commutateur est DOOM Eternal. Cette dernière entrée de la série infernale de massacre de démons est disponible sur d’autres consoles depuis le 20 mars, alors que se passe-t-il avec le port Nintendo?

Le producteur exécutif d’id Software, Marty Statton, a précédemment mentionné à quel point il était stupéfait de cette version particulière et a déclaré que ce ne serait pas un retard énorme, mais il est vrai que nous commençons à être un peu inquiets. Heureusement, il a fourni aux fans de Nintendo une brève mise à jour lors d’un récent panel au Gamelab Live 2020. Le plan est de verrouiller une date de sortie « très bientôt » pour le Switch.

Voici la transcription, gracieuseté de Nintendo Everything:

Nous parlerons de la date de sortie très bientôt. Nous ne l’avons pas encore annoncé – je ne peux pas le faire maintenant. Il a vraiment fait de grands progrès. Panic Button, le studio avec lequel nous travaillons, comme je l’ai déjà dit, ils sont les maîtres de la plateforme. … Nous avons sorti Doom Eternal sur toutes les mêmes plates-formes que nous avons sorti Doom 2016, et je pensais que c’était une vraie plume dans le chapeau de notre équipe technique, et je pense que ce sera la même chose pour Panic Button et notre équipe de moteur aussi parce qu’il commence par leur noyau qui est transmis et l’optimisation qui est faite. Je pense que ce sera aussi bon que Doom 2016, et je suis très excité que les gens l’obtiennent.