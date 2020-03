Idris Elba teste le coronavirus positif

Malheureusement, la liste des cas de transmission du virus COVID-19, ou coronavirus, continue de s’allonger et à Hollywood, ils ont également été touchés par cette maladie. Aujourd’hui, il a été révélé que L’acteur britannique Idris Elba a été testé positif pour un coronavirus.

Plus tôt dans la journée, l’acteur de 47 ans, qui a récemment joué dans le film Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, a partagé une vidéo où il a publié les nouvelles. Pour le moment Idris Elba ne présente pas de grands symptômes et ne souffre toujours pas de complications de santé.

Ce fut le message que l’acteur a émis via Twitter

“Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid 19, je me sens bien, je n’ai aucun symptôme jusqu’à présent mais je me suis isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. Restez à la maison et soyez pragmatique. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Ne paniquez pas. “

Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid 19. Je me sens bien, je n’ai jusqu’à présent aucun symptôme mais j’ai été isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. Restez à la maison et soyez pragmatique. Je vous tiendrai au courant de mes progrès ???? Pas de panique. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

– Idris Elba (@idriselba) 16 mars 2020

Idris Elba rejoint une liste d’acteurs et de personnalités d’Hollywood qui ont été testés positifs pour le coronavirus, dont Tom Hanks et sa femme Rita Williams; Les joueurs de la NBA Rudy Gobert et Donovan Mitchell; Sophie Grégoire Trudeau, l’épouse du premier ministre du Canada; et beaucoup plus.

Sur des questions connexes, les organisateurs de la Gamescom poursuivent leurs projets pour l’édition 2020. De même, en raison de la suspension des jeux NBA, un réseau de télévision à Taiwan diffusera plutôt l’anime Slam Dunk.

Via: Idris Elba

.