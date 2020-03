IGDA s’associe à GameDev.World pour aider les développeurs financièrement touchés par GDC

L’International Game Developers Association (IGDA) a déclaré qu’elle espérait aider les développeurs qui avaient été laissés de côté par le report du GDC 2020 en raison du coronavirus COVID-19.

Dans un communiqué, la directrice générale Renee Gittins a écrit que l’organisation s’associait à l’événement et à la collecte de fonds GameDev.World pour aider à apporter de l’argent aux entreprises et aux particuliers qui ont perdu financièrement le salon de San Francisco en conserve ce mois-ci.

“Avec l’effet de COVID-19 sur les conférences et les voyages internationaux, de nombreuses entreprises et développeurs ont non seulement perdu des opportunités commerciales et accès à des discussions précieuses, mais leurs fonds essentiels ont été investis dans les voyages, l’espace des stands et les laissez-passer pour saisir ces opportunités”, a déclaré Gittins. a écrit.

“Compte tenu de cela, l’IGDA souhaite annoncer un partenariat avec GameDev.World pour soutenir à la fois les développeurs concernés et tous les développeurs du monde entier.

“L’IGDA s’associe à l’événement en ligne et à la collecte de fonds de GameDev.World pour alléger les charges financières pesant sur les développeurs touchés par l’épidémie de COVID-19. Les participants du monde entier pourront affiner leur expertise et leurs connaissances. “

L’organisme commercial a annoncé un partenariat avec l’organisme de bienfaisance en santé mentale Take This.

Le GDC 2020 a été reporté de ses dates de mars à la suite du retrait des entreprises du salon et de la déclaration de l’état d’urgence à San Francisco.

L’épidémie a également touché PAX East, plusieurs entreprises ayant décidé de ne pas se rendre à l’événement de Boston. L’E3 de juin se déroule toujours, selon l’organisateur de l’ESA.