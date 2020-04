IGN annonce son nouvel événement numérique «Summer of Gaming», un remplacement E3 à partir de juin

Le mois dernier, l’E3 2020 a été officiellement annulé en raison de «préoccupations accrues et écrasantes» concernant l’épidémie de coronavirus. Diverses sociétés de jeux vidéo, telles que Nintendo, ont répondu aux nouvelles par des déclarations officielles disant qu’elles exploreraient d’autres moyens de dialoguer avec les fans et de partager de nouvelles annonces.

Maintenant, IGN a annoncé son nouvel événement numérique «Summer of Gaming» qu’il prévoit d’accueillir en juin. Il collaborera avec un certain nombre de partenaires majeurs pour partager les dernières nouvelles et impressions sur les jeux à venir et le matériel de console de nouvelle génération (via des diffusions en direct et une programmation à la demande). Voici les entreprises et plateformes impliquées jusqu’à présent:

2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital, THQ Nordic

D’autres partenaires devraient être ajoutés à cette gamme, et IGN promet que l’événement sera rempli de présentations d’éditeurs, de pré et post-discussions, d’entretiens avec des développeurs à distance, de démonstrations pratiques, d’aperçus d’impressions, de gameplay et de segments d’actualités mettant en évidence les plus grandes annonces de l’événement.

La couverture d’IGN s’étendra à tous les fans du monde entier, et les émissions et les actualités sont accessibles sur plusieurs appareils sur plus de 20 plateformes différentes. Le public à domicile pourra également participer à l’événement, en envoyant des vidéos de réaction et en votant sur ses annonces préférées.

Plus d’informations sur cet événement, ainsi qu’une date, seront dévoilées dans les prochaines semaines. Serez-vous en accord? Laissez un commentaire ci-dessous.

