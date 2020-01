IGN laisse entendre que Pikmin 3 pourrait arriver sur Nintendo Switch

Le podcast Nintendo d’IGN, intitulé Nintendo Voice Chat, a peut-être révélé l’un des deux ports Wii U qui, selon Emily Rogers, arriveraient sur le Nintendo Switch dans un avenir proche. À en juger par ce qui a été dit par Peer Schneider, qui est le co-fondateur d’IGN, il semble que Pikmin 3 sera l’un des titres. Pikmin 3 sur Nintendo Switch serait un excellent ajout à une bibliothèque de jeux déjà stellaire.

À 1:01:07 dans la vidéo, Peer Schneider (co-fondateur d’IGN) parle des deux mystérieux jeux Wii U qui vont changer en 2020. Il dit: «L’un d’eux est un 9/10 pour moi et l’autre est un 6/10 ”, ce qui implique qu’il a connaissance de ces ports. Il dit plus tard qu’il ne peut pas en dire beaucoup plus mais qu’il “aime ce que Nintendo fait avec les jeux de stratégie en temps réel”.

IGN via Reddit

La source

Comme ça:

J’aime chargement…

en relation