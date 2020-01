IGN: Les 10 meilleurs jeux d’action de tous les temps

IGN a pris la décision audacieuse de parcourir les meilleurs titres d’action sur toutes les plateformes pour trouver ceux que vous devez vraiment jouer. C’est une chose difficile à faire, mais ils y sont parvenus et la liste semble assez bonne. Vous avez les deux jeux Bayonetta là-bas, bien qu’ils aient placé la suite plus bas que l’original. Sans plus tarder, voici les dix meilleurs jeux d’action d’IGN de ​​tous les temps.

10) Ninja Gaiden 2

9) Vanquish

8) Dieu de la guerre 3

7) Bayonetta 2

6) Bayonetta 1

5) Montée de vitesse en métal

4) Devil May Cry 3

3) Devil May Cry 5

2) Ninja Gaiden Black

1) Dieu de la guerre (2018)

Source / Via

Comme ça:

J’aime chargement…

en relation