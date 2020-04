IGN organisera son propre événement numérique interactif en juin

Par Rodolfo León

04/03/2020 16:27 pm

Des centaines d’événements sont annulés en raison du coronavirus, donc IGN a profité de l’occasion pour annoncer qu’il mènera à bien le Summer of Gaming, un événement numérique qui sera diffusé en juin où les dernières nouvelles sur les jeux vidéo et consoles à venir seront discutées.

IGN a confirmé qu’ils étaient associés à 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google, Twitter, Devolver Digital, THQ Nordic et de plus. Cet événement comprendra des émissions en direct et une programmation à la demande qui nous montrera comment différents développeurs à travers le monde travaillent.

Plus précisément, ce que vous pouvez attendre de Summer of Gaming Il s’agit de présentations exclusives, d’interviews, de travaux pratiques ainsi que d’impressions, de gameplay et d’un segment dédié aux informations sur les annonces les plus importantes. Cet événement peut être syntonisé sur toutes les différentes plateformes où IGN a une présence comme OTT, Twitter, Facebook, Instagram, Mixer, Twitch, Snapchat, TikTok et de plus.

Peer Schneider, Directeur du contenu et de la production IGN, a déclaré ce qui suit dans une déclaration:

«Avec la prochaine génération de consoles à venir plus tard cette année et les joueurs désireux d’en savoir plus sur les jeux dont ils profiteront sur leur nouveau matériel, notre événement en ligne sera un moment clé pour les éditeurs et les développeurs de se connecter avec l’ensemble du public au niveau dans le monde entier. “

Source: IGN

