Il a été essayé et finalement il a été réalisé. The Good Life arrive sur Nintendo Switch

Les objectifs proposés dans les campagnes Kickstarter ne sont pas toujours atteints. Cependant, cela ne signifie pas que plus tard, ils ne pourront pas être réalisés. This Indie World a voulu le prouver, d’abord avec Cyanide & Happiness – Freakpocalypse: Part 1, puis avec La bonne vie, le nouveau jeu de SWERY, directeur de Deadly Premonition, maintenant chez White Owls Inc., qui a finalement à venir sur Nintendo Switch plus tard cette année.

The Good Life est un jeu de rôle qui consiste à payer des dettes (non, ce n’est pas Animal Crossing) qui est situé à Rainy Woods, une ville de la campagne anglaise (voir comment Animal Crossing n’était pas?). Dans notre aventure, nous jouerons un journaliste de New York qui décide d’enquêter sur les lieux. Cependant, ce qui est considéré comme la ville la plus heureuse du monde cache un grand secret: les nuits de pleine lune, ses habitants deviennent des chats et des chiens. Et pas seulement eux, nous aussi! Nous pouvons donc avoir certaines compétences qui nous aideront à payer cette dette heureuse.

Que pensez-vous de l’atterrissage de The Good Life sur Nintendo Switch? Bien sûr, tout jeu qui nous permet de bouger sur le dos d’une chèvre mérite notre attention. Pour terminer, nous vous laissons la bande-annonce indie qui a été présentée dans ce Monde Indie. À plus!

Bande-annonce de The Good Life at Indie World (minute 09:28)

