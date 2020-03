Il a fallu deux semaines pour obtenir la norme Gears 5 à RTX 2080 sur Xbox Series X

Il semble que les ports d’anciens jeux seront un jeu d’enfant pour les développeurs sur Xbox Series X.

En seulement deux semaines, le développeur de Gears 5, The Coalition, a réussi à lancer le cover-shooter et le roadie sur Xbox Series X.

Le développeur a d’abord travaillé avec Epic Games pour permettre à Unreal de fonctionner sur Xbox Series X, puis il s’agissait d’augmenter tous les préréglages à l’équivalent des paramètres ultra de PC, selon la Digital Foundry, qui a eu la chance de voir la série Xbox X en action.

Gears 5 sur Xbox Series X fonctionne avec des ombres de contact améliorées, ainsi qu’un éclairage global de l’espace écran tracé par rayons, à l’aide d’une solution logicielle. Toutes les cinématiques fonctionnent également en 60 images par seconde sur Xbox Series X, par rapport aux 30 images par seconde sur Xbox One X.

Le résultat final de ce port non optimisé livré en deux semaines courtes est Gears 5 fonctionnant en qualité équivalente au jeu sur un PC avec un GPU RTX 2080. Et tout comme Cyberpunk 2077, la mise à niveau sera gratuite pour tous ceux qui possèdent déjà le jeu, grâce à Smart Delivery – pas besoin de double dip.

Tout cela sans accéder à certaines des fonctionnalités les plus avancées de la console. Une fonctionnalité appelée Mesh Shading permettra apparemment aux développeurs de créer des scènes plus complexes et détaillées sans sacrifier la fréquence d’images.

Le rapport de Digital Foundry est également lyrique sur la solution de ray tracing de la Xbox Series X, qui permettra à la lumière de rebondir autour des mondes du jeu de manière plus naturelle et convaincante. Microsoft a montré une version de Minecraft – la démo technologique Minecraft DXR – qui utilisait le lancer de rayons en temps réel, que DF a appelé «l’implémentation la plus frappante du lancer de rayons».

“Nous sommes très enthousiastes à l’idée de DXR et de la prise en charge matérielle du lancer de rayons”, a expliqué le directeur technique de la Coalition, Mike Raynor. “Nous avons un lancer de rayons basé sur le calcul dans Gears 5, nous avons des ombres à lancer de rayons et [new] l’illumination globale écran-espace est une forme d’illumination globale basée sur un écran tracé par rayons et donc, nous sommes intéressés par la façon dont le matériel de traçage de rayons peut être utilisé pour prendre des techniques comme celle-ci et ensuite les déplacer vers l’utilisation des cœurs DXR.

«Je pense que, pour nous, la façon dont nous avons pensé à ce sujet à l’avenir, nous pensons que le rendu hybride entre les techniques de rendu traditionnelles, puis l’utilisation de DXR – que ce soit pour des ombres ou un éclairage global ou pour ajouter des réflexions – sont des choses qui peuvent vraiment augmenter la scène et [we can] utilisez toute cette puce pour obtenir la meilleure qualité visuelle finale. »

Vous pouvez voir les spécifications complètes de la Xbox Series X ici, ainsi que rattraper la compatibilité descendante et les nouvelles fonctionnalités de CV rapide.