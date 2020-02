Il a passé sept ans à recréer Metroid Fusion dans Minecraft et le jeu ressemble à ceci maintenant

Si tu pensais que Rêves C’était le seul outil pour créer un jeu vidéo, alors vous voudrez peut-être y réfléchir à deux fois. Aussi surprenant que cela puisse paraître, un utilisateur connu simplement Brenden travaille depuis près de sept ans dans une reconstitution fidèle de Metroid Fusion dans Minecraft Et le résultat est assez impressionnant.

La semaine dernière, Brenden a partagé une vidéo du titre dans le sous-programme de Minecraft, une publication qui à ce jour a atteint 19,2 mille votes positifs ou positifs. Dans sa publication, on lit ce qui suit:

«C’est ma tentative de recréer complètement Metroid Fusion dans Minecraft. Actuellement, le système dispose d’une caméra fonctionnelle, de la physique des joueurs, de modèles et d’animations d’arrière-plan. J’ai essayé de faire correspondre le jeu original au plus près. »

Ces types de projets sont basés sur les commandes de bloc de Minecraft, qui permettent aux joueurs de programmer les environnements qu’ils créent sur des cartes personnalisées dans le jeu. Cependant, cette récréation a besoin d’outils plus avancés, tels qu’un ensemble supplémentaire de shaders pour donner au jeu un aspect correctement pixélisé.

D’accord avec Brenden, il pouvait faire n’importe quel jeu SNES / GBA 2D, si j’avais les ressources, bien sûr. Le jeu est 100% jouable avec les commandes WASD, avec des transitions de porte et des arrière-plans animés. Bien que les fichiers proviennent d’une ROM actuelle de Metroid Fusion, Brenden Il a dit que sa carte personnalisée est exécutée parfaitement sans avoir besoin d’un mod, en utilisant uniquement Minecraft Maintenant, Brenden continue d’ajouter un peu plus d’efforts au projet avant de le lancer complètement.

Parler de MetroidIl y a peu de temps, une rumeur a émergé suggérant que Nintendo Je travaillais déjà sur un nouveau Metroid 2D, et si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici. D’un autre côté, n’oubliez pas que vous pouvez également vérifier le gameplay que nous avons fait pour Super metroid pour en savoir un peu plus sur son histoire.

Via: Kotaku

.