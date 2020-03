Il est maintenant un peu plus facile d’obtenir Magearna de couleur originale dans Pokémon Home

Le lancement de Accueil Pokémon sur Switch et les appareils mobiles ont connu un début un peu difficile, avec un certain nombre de premiers joueurs signalant des problèmes concernant Magearna ‘Original Color’ – un Pokémon que vous pouvez recevoir en cadeau dans le jeu.

Il y a eu une certaine confusion sur le sujet depuis le début, mais les utilisateurs qui ont réussi un Pokédex vivant dans l’application (avec un de chaque monstre assis dans vos boîtes) auraient dû se qualifier pour recevoir le Pokémon cadeau. Beaucoup n’ont pas reçu ou ont reçu une version “ glitched ” du Pokémon, et plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que l’application subirait une maintenance pour résoudre les problèmes.

L’entretien semble maintenant terminé, et Serebii rapporte que les conditions pour gagner le cadeau Mageana sont maintenant un peu plus douces. Au lieu d’exiger un Pokédex vivant complet, les joueurs peuvent désormais gagner Magearna en ayant un Pokédex national complet enregistré dans l’application. Cela signifie que vous pouvez échanger des Pokémon dans et hors de l’application pour les enregistrer, mais il n’est pas nécessaire que chacun d’eux soit accessible sous forme vivante.

Serebii note également que la maintenance a “apparemment” corrigé des défis manquants déjà rachetés par le joueur.

.