Il est temps de se déchaîner avec vos téléchargements Comcast

La seule bonne nouvelle qui vient du coronavirus – à moins que vous n’ayez une boule de cristal et que vous ayez fait une petite fortune sur le marché, / r / wallstreetbets-style – est que Comcast a finalement montré que son réseau peut probablement gérer tous les téléchargements que vous font généralement. En d’autres termes, les plafonds de données sont des conneries.

Je ne veux pas être trop dur sur Comcast, cependant, car il est agréable de la société de donner à chacun 60 jours gratuits de téléchargements sans limite. La société n’augmente pas la vitesse de chacun au maximum, ne serait-ce que, mais elle vous permet de télécharger autant que vous le souhaitez au cours des deux prochains mois.

Si j’étais vous, je ferais deux choses en ce moment: prenez tous les jeux Steam / Epic Games / Battle.net que vous vouliez mettre sur votre ordinateur, mais pas, et définissez un rappel de calendrier pour le 10 mai afin de réduire votre habitudes, car l’application de la limite de données devrait reprendre juste à ce moment-là, et vous ne voulez pas être coincé avec une facture gigantesque pour votre téléchargement sans soucis.

Comcast permet également à tout le monde – abonnés Comcast et gens ordinaires – de profiter de son “xfinitywifi“Hotspots à travers le pays gratuitement. Fondamentalement, si vous utilisez l’une des passerelles de Comcast, il y a de fortes chances que vous offriez également un point d’accès “xfinitywifi” pour que les autres utilisateurs de Comcast puissent y accéder. Il utilise votre connexion comme colonne vertébrale, mais ne compte jamais pour votre plafond de données.

Donc, si vous voyez un point d’accès “xfinitywifi” ouvert à proximité, envisagez de l’essayer si vous êtes à la limite. Cependant, sachez qu’il peut également s’agir d’une personne qui duplique simplement le nom de comcast sur leur réseau sans fil normal et ouvert, qu’ils pourraient ensuite utiliser pour analyser votre trafic réseau ou vérifier vos mots de passe – ou, pire encore, essayer de profiter de toute sécurité les vulnérabilités de votre appareil. Si vous suivez cette voie, tous les conseils de sécurité habituels s’appliquent. Même en cas de crise, ne vous privez pas du wifi public gratuit.

Si vous êtes curieux de savoir si votre passerelle Comcast fait exploser son propre hotspot «xfinitywifi», vous devriez pouvoir accéder à ses paramètres via le portail en ligne de Comcast. Là, vous verrez une option pour activer (ou désactiver) son hotspot public wifi intégré:

Capture d’écran: David Murphy

Je n’ai pas de recommandations pour celui-ci, sauf si vous avez l’impression que votre réseau est plus lent que d’habitude ces derniers temps, vous voudrez peut-être essayer de désactiver le hotspot public. Il est possible que quelqu’un d’autre consomme votre bande passante, désactivez-la pendant une semaine environ et voyez si la situation s’améliore.

