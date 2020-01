Il est toujours ensoleillé et la quête mythique n’aura pas d’impact les uns sur les autres, déclare le créateur de la série

Alors que Mythic Quest: Raven’s Banquet a été renouvelé pour une deuxième saison, le créateur de la série Rob McElhenney a confirmé que sa nouvelle émission Apple TV + n’affecterait pas la création de It’s Always Sunny à Philadelphie.

Au cours de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association, McElhenney a déclaré que lui et son collaborateur de longue date Charlie Day (c’est toujours Charlie Kelly de Sunny) ont consacré du temps spécifiquement pour la sitcom. “Il nous faut environ cinq mois pour faire une saison de Sunny, nous avons cette période de notre vie taillée juste pour ça”, a déclaré McElhenney. “Et oui, nous allons continuer à le faire pour toujours, tant que les gens continueront à le regarder.”

Cela fait écho à une déclaration similaire partagée au début de l’année, dans laquelle McElhenney a déclaré que Mythic Quest et It’s Always Sunny pouvaient exister simultanément. “Charlie Day et je voudrais couper les menaces de mort en disant [Mythic Quest] n’affecte en rien[s] Sunny, “tweeta McElhenney.” Sunny Always. Toujours ensoleillé. “

La quatorzième saison de It’s Always Sunny a été diffusée en septembre 2019 et a terminé ses dix épisodes en novembre 2019, ce qui en fait l’une des comédies d’action en direct les plus anciennes en direct. Bien qu’une quinzième saison n’ait pas été annoncée, FX a déclaré qu’elle discutait avec l’équipe créative principale de la série de la possibilité de produire plus de saisons.

MyEth Quest de McElhenney arrivera sur Apple TV + le 7 février. La série – qui suit un studio de jeu alors qu’elle navigue sur les défis du maintien d’un jeu vidéo populaire – se compose de neuf épisodes et des stars Ashly Burch, David Hornsby (It’s Always Sunny’s Cricket), F. Murray Abraham et McElhenney lui-même.

