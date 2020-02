Il existe désormais bien plus de 250 combinaisons Nintendo Switch Joy-Con

Le dernier set célébrant Animal Crossing: New Horizons

En juillet dernier, on a découvert qu’il y avait environ 110 combinaisons de couleurs Joy-Con différentes pour le commutateur et nous avons maintenant une liste mise à jour à la suite de l’annonce par Nintendo du Animal Crossing: New Horizons système thématique.

Selon un article sur le subreddit Nintendo Switch, par l’utilisateur Link2Sora, il y aurait maintenant 289 combinaisons différentes. Cela inclut apparemment chaque Joy-Con depuis la sortie du système, jusqu’à des versions plus récentes telles que la spéciale Festival Disney Tsum Tsumà thème.

Ci-dessous est une image du graphique mis à jour (cliquez / appuyez ici pour afficher une version de 50,8 Mo de qualité supérieure):

Les derniers Joy-Con sur le thème d’Animal Crossing sont exclusifs au nouveau pack, sauf si vous êtes situé au Japon.

Si vous ne l’avez pas déjà vu, consultez notre guide Joy-Con, avec les détails et les prix de tous les Joy-Con officiels et personnalisés disponibles pour la Nintendo Switch.

Quelle est votre combinaison préférée? Combien d’ensembles avez-vous dans le tableau ci-dessus? Dites-nous ci-dessous.

