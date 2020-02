Il l’a rejeté! Mads Mikkelsen a préféré ne pas être Vesemir dans la série Netflix The Witcher

Un vétéran des films Batman a également été ciblé par la production.

Bien avant l’adaptation de The Witcher à Netflix, l’acteur danois Mads Mikkelsen est apparu comme le favori de beaucoup pour jouer Geralt de Rivia. Eh bien, à en juger par certains rapports, Mikkelsen a peut-être participé à la série, mais en tant que Vesemir, un rôle que lui et Michael Keaton auraient récemment rejeté, selon le journaliste et journaliste Daniel Richtman.

Le rôle de Vesemir a été offert à la fois à Michael Keaton et à Mads Mikkelsen“Fait amusant: le rôle de Vesemir a été offert à la fois à Michael Keaton et à Mads Mikkelsen. Les deux l’ont rejeté.” L’informateur a également publié. Tout cela avant que Mark Hamill ne reçoive l’invitation.

Les motivations de Mikkelsen semblent claires, même sans informations solides pour confirmer la fuite présumée, car il y a plusieurs années, il a déclaré qu’il ne reviendrait pas à la télévision à moins que ce soit pour quelque chose d’aussi radical que Hannibal, une série qui a joué entre 2013 et 2015. De l’autre D’autre part, la base de données des films IMDB situe Keaton au milieu du tournage du film The Asset, ce qui a peut-être compliqué sa participation à The Witcher, dont la deuxième saison est également en pleine production.

Comme nous le savons bien, l’espoir est que Mark Hamill accepte. L’acteur californien n’était rien d’autre qu’une demande de la communauté, mais il y a quelques jours, des informations sur une offre officielle pour le rôle de Netflix ont été révélées. Hamill ne serait qu’un des nombreux nouveaux visages du Saison 2 de The Witcher.

En savoir plus sur: The Witcher 3, The Witcher 2 et Mads Mikkelsen.

.