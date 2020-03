Il n’a pas été possible de mélanger qu’il était jouable dans Super Smash Bros.

Pelle chevalier C’est devenu un phénomène dans le monde des jeux vidéo indépendants, puisque le chevalier de la pelle est apparu dans différents jeux à ce jour, en tenant compte de ses propres titres et de ceux dans lesquels il a fait des camées. Et en parlant d’apparences, l’une des plus importantes est celle qu’il fait sous la forme d’un trophée assistant Super Smash Bros.Ultimate, et pour cette raison, Sean Velasco, fondateur de Yacht Club Games, a déclaré que, bien que la possibilité que ce personnage soit jouable dans le jeu de combat croisé n’a pas été envisagée jusqu’à présent, il espère qu’à l’avenir, il sera .

Dans Yacht Club Games, ils espèrent qu’à l’avenir, Shovel Knight pourra devenir l’un des personnages jouables de Super Smash Bros.Ultimate

Comme Sean Velasco l’a commenté sur le portail anglophone Fanbyte, Shovel Knight n’a jamais été considéré comme un personnage jouable dans Super Smash Bros.Ultimate. Aux Yacht Club Games, ils sont même allés jusqu’à envisager quelques mouvements pour lui, mais Nintendo n’a contacté l’équipe que pour faire du chevalier un trophée d’assistant.

Velasco estime que Shovel Knight n’est pas devenu jouable parce qu’il n’a pas été créé par un studio de première partie ou parce qu’il n’est pas une icône dans l’industrie, comme l’est Clud Strife, protagoniste de Final Fantasy VII, mais il ne perd pas espoir de Que son personnage puisse apparaître dans un futur jeu de la franchise de combats croisés, alors qu’il a déjà acquis suffisamment de reconnaissance dans le grand et vaste monde des jeux vidéo.

Voir aussi

Bien sûr, Velasco et toute l’équipe des Yacht Club Games considèrent comme un honneur que leur création ait eu l’occasion d’apparaître dans un titre dans lequel des personnages de renom arrivent pour démontrer qui est le plus puissant.

Source

Connexes