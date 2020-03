Il n’est pas prévu de retarder Final Fantasy 7 Remake – mais certains d’entre vous ne recevront pas de copies physiques à temps

Selon Square Enix, il n’y aura pas de retard de remake de Final Fantasy 7 en raison du coronavirus. Mais certains d’entre vous n’auront pas de copie papier de votre jeu le premier jour.

L’annonce a été faite sur le compte Twitter officiel de Finay Fantasy 7 remake. Vous pouvez lire la déclaration complète ci-dessous.

Libérez les informations de mise à jour. # FF7R pic.twitter.com/oZ6XXBX5hR

– FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) 18 mars 2020

La déclaration commence par expliquer pourquoi elle est faite en premier lieu. En raison de l’inquiétude mondiale entourant la propagation de COVID-19 et des nombreux retards qui en sont résultés, l’équipe de remake de Final Fantasy 7 voulait s’assurer que les gens ne restaient pas dans le noir.

“La sortie mondiale de Final Fantasy VII Remake le 10 avril aura lieu”, indique le communiqué. “Cependant, avec les changements imprévisibles dans le paysage de la distribution et de la vente au détail qui varient d’un pays à l’autre, il est de plus en plus probable que certains d’entre vous n’obtiendront pas votre copie du jeu à la date de sortie.”

Le communiqué poursuit en affirmant que la situation est surveillée de près à mesure qu’elle évolue et que l’équipe publiera une autre mise à jour le vendredi 20 mars.

Cela vient dans le sillage du fait qu’un retard dans le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X semble inévitable à ce stade, parallèlement à des informations selon lesquelles divers développeurs majeurs, dont Rockstar, travaillent désormais à domicile. Cela s’étend également à d’autres industries: Netflix a récemment arrêté la production de The Witcher season 2 en raison des préoccupations entourant le coronavirus.

Pour l’instant, il semble que le remake de Final Fantasy 7 sera lancé comme prévu, avec des retards potentiels en fonction de la distribution de copies papier sur les marchés internationaux.

Si vous recherchez un meilleur aperçu de ce que le remake de Final Fantasy 7 a en magasin, assurez-vous de regarder ces nouvelles captures d’écran de Wall Market, Honeybee Inn, et bien plus, et assurez-vous de lire l’excellent article de Nic Reuben sur les raisons pour lesquelles Final Fantasy Midgar 7 est l’un des lieux de jeux vidéo les plus politiquement chargés jamais.

