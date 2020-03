Il n’est plus possible d’acheter cet épisode de Mortal Kombat sur Steam

Si vous êtes un fan de Mortal Kombat et que vous cherchez à compléter votre collection de jeux PC, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous. Sans préavis, NetherRealm Studios et Warner Bros.Interactive ont supprimé l’option d’achat de Mortal Kombat Komplete Edition sur Steam.

La page de jeu est toujours active sur la plateforme Valve; cependant, il n’est plus possible de l’acheter. Au lieu du bouton Acheter, une annonce a été placée indiquant que, à la demande de l’éditeur, “Mortal Kombat Komplete Edition ne sera plus vendu sur Steam”.

Pourquoi Mortal Kombat Komplete Edition a-t-il disparu de Steam?

Au moment d’écrire ces lignes, NetherRealm Studios, Warner Bros.Interactive et Ed Boon n’avaient pas révélé pourquoi Mortal Kombat Komplete Edition ne pouvait plus être acheté sur Steam. Malgré cela, la communauté a une théorie à ce sujet.

Comme d’habitude, certains titres sont supprimés des plateformes numériques pour les droits liés à certains de leurs contenus, qu’il s’agisse de musique ou de personnages. Les utilisateurs de Resetera pensent que c’est la situation de Mortal Kombat Komplete Edition.

Plus précisément, les joueurs pensent que les sociétés ont retiré le jeu en raison des droits de Freddy Kruger, un personnage de film d’horreur populaire qui est l’un des combattants invités de cet épisode.

La franchise d’horreur était en litige depuis longtemps, il y a donc eu récemment des changements dans les titulaires de leurs droits. Cela aurait pu affecter Mortal Kombat Komplete Edition d’une manière ou d’une autre, mais pour l’instant cela n’a pas été confirmé.

Nous devrons attendre que les studios parlent de cette situation, mais beaucoup espèrent que le jeu reviendra bientôt sur Steam, bien que probablement avec quelques modifications. Nous nous tiendrons au courant de la situation et vous en informerons.

Vous pouvez jouer à Mortal Kombat 11 sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Vous trouverez ici plus d’informations sur lui.

