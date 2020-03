Il peut y avoir une pénurie de copies physiques de Final Fantasy VII Remake en raison du coronavirus

Ce jeu vidéo de rôle-action très attendu conserve sa date de sortie pour le 10 avril.

Par Mario Gmez / Mis à jour le 18 mars 2020, 22: 1453 commentaires

Final Fantasy VII Remake est sans aucun doute l’un des jeux vidéo les plus attendus de 2020, d’autant plus qu’il a déjà subi un léger retard d’environ un mois. Cependant, il semble que de nombreux fans se retrouveront sans leurcopies physiquesbienSquare Enixa annoncé qu’en raison de circonstances imprévues (très clairement liées à la crise des coronavirus), les plans de distribution ont changé.

“En raison des changements inattendus dans le scénario de distribution et de marché, qui varient d’un pays à l’autre, il est de plus en plus probable que certains d’entre vous ne pourront pas obtenir une copie du jeu à sa date de sortie”, explique-t-il. Square Enix à travers une déclaration. “Nous surveillons la situation au jour le jour et travaillons avec nos partenaires, magasins et équipes Square Enix en Europe et en Amérique pour faire tout ce qui est possible tant que vous êtes nombreux à jouer le 10 avril.”

Le rédacteur explique également que le vendredi 20 mars prochain, ils présenterontune autre déclarationalerter sur toute nouvelle à ce sujet. Pour l’instant, Square Enix garantit que la plus haute priorité est «la santé de nos fans et de nos clients, suivant les conseils des gouvernements régionaux et de l’Organisation mondiale de la santé».

Pour l’instant, nous sommes satisfaits de savoir que Final Fantasy VII Remake est officiellement terminé et qu’il n’y aura aucun problème avec le lancement du jeu au format numérique. D’autre part, Square Enix se prépare à faire face à l’annulation de l’E3 2020, concevant probablement une sorte d’émission via Internet.

Final Fantasy VII Remake, Square Enix et Coronavirus.

