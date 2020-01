Il pleut des poings et le métal est comme un Smash Bros basé sur le rythme, et il est sorti aujourd’hui sur Switch

Le lancement aujourd’hui sur Nintendo Switch est Il pleut des poings et du métal, un bagarreur basé sur la musique et le rythme qui compose jusqu’à onze.

Avec des similitudes avec les bagarreurs d’arène classiques comme Super Smash Bros., le jeu compte jusqu’à quatre joueurs qui s’affrontent sur le même écran, essayant d’infliger suffisamment de dégâts, puis de les frapper avec suffisamment de force pour les faire voler hors de la scène.

Cette fois, cependant, vous vous battrez au rythme de la musique pour expulser les adversaires de la scène et vous protéger des attaques entrantes. Des éléments tels que des amplis de guitare et divers instruments peuvent également mélanger les choses dans le feu de l’action, et il existe même une fonctionnalité de type Final Smash appelée “ attaque finale ”, où vous pouvez déclencher un solo de guitare dévastateur pour écraser vos ennemis.

Caractéristiques principales:

– 1 à 4 joueurs sur le même écran

– Jouez avec des amis ou contre l’ordinateur

– Dominez vos adversaires en train de les battre et de les combattre au rythme du Metal pour les jeter hors de la scène

– Jouez à de nombreuses pistes métalliques différentes composées spécifiquement pour le jeu

– Sélectionnez votre guitariste et personnalisez ses vêtements et son instrument

– Jouez sur différentes cartes, chacune avec des power-ups uniques

– Mode aventure (Solo et Co-OP)

– Personnages uniques avec une personnalité définie

Comme indiqué ci-dessus, celui-ci est disponible aujourd’hui pour 5,99 £. Vous pouvez le retirer directement sur le Nintendo Switch eShop.

