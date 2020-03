Il pourrait y avoir un nouveau jeu Tony Hawk sur le chemin

Un nouveau jeu Tony Hawk devrait sortir en 2020 après une récente fuite.

Comme révélé sur Twitter (ci-dessous), l’utilisateur TheNathanNS a repéré une publication Facebook du groupe de punk-rock The Death Set. Le groupe a affirmé qu’il avait “juste autorisé cinq nouvelles chansons à Tony Hawk 2020. Vous entendrez cette merde bientôt.”

Cependant, la publication Facebook a depuis été supprimée. Activision n’a ni confirmé ni démenti les rumeurs. Tony Hawk Pro Skater 5 est sorti il ​​y a cinq ans. Il a été lancé à de mauvaises critiques et avec le titre pas satisfait du jeu.

Des rumeurs ont tourné autour d’un nouveau jeu Hawk depuis un certain temps. Comme l’a rapporté Eurogamer en 2019, la patineuse professionnelle Lizzie Armanto – lorsqu’elle a discuté de son apparition dans Pro Skater 5 – a déclaré “[Hawk is] sortir avec un autre, et j’y serai aussi. “

Sabi, un défenseur de l’industrie, a également consulté Twitter à cette époque, révélant que des prototypes remasterisés de Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 avaient été joués en interne chez Activision. Cependant, on ne sait pas si les jeux ont été développés en remasters complets.

Le nouveau jeu Tony Hawk Pro Skater arrive!

Garder les espoirs bas après la longue, longue série de matchs épouvantables depuis le RIDE de Tony Hawk.

