Il ressemble à Cooking Mama: Cookstar sortira sur Switch le mois prochain

Une bande-annonce téléchargée avant la date prévue sur le site Web de la boutique de jeux néerlandaise, Nedgame, semble avoir divulgué la fenêtre de sortie de Cooking Mama: Cookstar. Selon la vidéo, le jeu sortira en mars sur Nintendo Switch et sera disponible pour 39,99 $ US (ou l’équivalent régional).

Si vous n’êtes pas familier avec la série Cooking Mama, elle a commencé sur Nintendo DS en 2006. Depuis lors, divers suivis ont été publiés sur des plateformes telles que la Wii et la 3DS, et il y a même eu un certain nombre de retombées comme les jeux de jardinage.

La nouvelle bande-annonce ci-dessus montre Mama de retour en action, faisant ce qu’elle fait de mieux. Comme vous pouvez le voir, il y a plus d’ingrédients et de recettes qu’auparavant – comme des sandwichs au fromage grillé arc-en-ciel. En plus de cela, un nouveau mode végétarien. Dans cette nouvelle entrée, vous pourrez également prendre une photo de votre plat une fois que vous l’avez préparé.

