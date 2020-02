Il s’avère que Super Sonic était presque dans le film Sonic, mais “cela n’avait pas encore de sens”

Malgré tous les premiers drames avec le Sonique film et la conception horrible du personnage principal, la plupart des critiques ont trouvé le film assez agréable et le score du public est étonnamment de 93%. Les fans de Sonic sont inconstants, on suppose?

Pourtant, l’histoire d’origine de Sonic dans ce nouvel univers cinématographique était peut-être un peu trop nue, optant pour une histoire centrée sur son temps sur Terre. Il s’avère que nous aurions pu avoir un film très différent, car les premières ébauches semblaient inclure plus de l’univers Sonic plus large – comme le flou jaune préféré de tout le monde, Super Sonic.

S’adressant à ComicBook.com, le réalisateur Jeff Fowler discute du dilemme de l’inclusion ou non de Super Sonic dans le film:

Évidemment, il n’était pas logique d’apporter la chose Super Sonic pour l’instant. Je veux dire, il y avait des versions très anciennes du script et des contours où … parce que nous savions que c’était quelque chose de très important dans la mythologie des fans, ou la mythologie que les fans aiment. Et Chaos Emeralds est certainement une partie énorme, même en remontant au premier match de 1991, et c’était certainement quelque chose que nous essayions de voir. Comme, “Est-il judicieux d’inclure l’un d’eux?”

Tout cela a du sens; comme le dit Fowler, Chaos Emeralds fait partie de la série de jeux Sonic depuis le premier jour. Cela semble être une conclusion naturelle de présenter Super Sonic dans le film, mais il est également compréhensible que le studio ne veuille pas bombarder les nouveaux venus dans l’univers Sonic avec trop de nouveaux concepts.

