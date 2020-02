Il semble que Battle Royale arrive dans Call of Duty: Modern Warfare

12 février 2020 – 11h17

Il semble que Call of Duty: Modern Warfare de 2019 obtiendra un mode bataille royale.

C’est selon la bande-annonce de la deuxième série de contenu pour le titre (ci-dessous), qui fait allusion au mode à venir au tireur militaire aux côtés de nouvelles cartes, armes et cosmétiques. La vidéo présente un grand avion avec des tas de soldats sautant dans un véritable style de bataille royale.

Cela fait suite au lancement de Call of Duty Black Ops 4 en 2018 avec le mode Blackout Battle Royale qui semble avoir été extrêmement populaire. Cela faisait beaucoup pour compenser le fait que ce titre manquait un mode histoire.

Modern Warfare est également le titre multijoueur le plus joué de la franchise au cours des six dernières années, selon l’éditeur Activision Blizzard, et s’est vendu à cinq millions d’exemplaires sur des plateformes numériques lors de son lancement en octobre, selon la firme de recherche SuperData.

Activision dit également que le titre était également le plus grand lancement de PC de la série à ce jour.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.