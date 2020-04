Il semble que la cranny de Nook soit fermée pour tout le monde dans Animal Crossing aujourd’hui

Animal Crossing: New Horizons peut être principalement un jeu auquel vous jouez en solo ou avec un petit groupe de personnes, mais l’une des choses amusantes à ce sujet est le sentiment de communauté qui l’entoure. Une partie de cela provient de l’utilisation d’une horloge en temps réel; pour le meilleur ou pour le pire, nous avons tous joué à Bunny Day ensemble, vécu le premier tournoi de pêche en même temps et nous allons bientôt découvrir les trucs de la journée de la nature. Alors que ces événements étaient pré-programmés pour certains jours, il semble que beaucoup de gens vivent maintenant la même expérience même si elle n’est pas liée à une date spécifique: Nook’s Cranny est temporairement fermé pour des mises à niveau.

Comme tant d’autres éléments de New Horizons, les exigences de mise à niveau précises ne sont pas clairement définies dans le jeu. Semblable à la fondation de la boutique Able Sisters, c’est quelque chose qui semble se produire, à moins que vous ne prêtiez une attention particulière à vos actions et à vos références croisées avec des guides ou aux expériences d’autres joueurs. La mise à niveau de Nook’s Cranny s’est avérée être un projet à plus long terme que dans les jeux précédents, et avec le jeu ayant récemment dépassé la marque d’un mois depuis sa sortie, de nombreux joueurs vérifient l’une des exigences apparentes pour la mise à niveau. Cela semble impliquer que 30 jours s’écoulent après la première ouverture de Nook’s Cranny.

Cela a jeté une clé dans le marché du navet pour certains; dans le cadre de la mise à niveau, Nook’s Cranny devient indisponible pendant une journée. Cela signifie vous priver de deux précieuses chances de vérifier les prix du navet pour un pic. À moins que vous ne soyez vraiment min / maxing, ce n’est finalement pas la fin du monde, d’autant plus que vous pouvez toujours voyager sur l’île de quelqu’un d’autre s’ils ont un bon prix et que leur magasin est ouvert. Pour l’anecdote au moins, il semble que beaucoup de gens sont en train de mettre à niveau Nook’s Cranny aujourd’hui, ce qui signifie que ceux qui partagent leurs prix avec des amis manquent de nombreuses opportunités potentielles pour un pic. En conséquence, cela pourrait attirer l’attention sur certains des sites Web qui ont vu le jour, comme celui qui vous permet de trouver des îles d’étrangers où vous pouvez vendre des navets à des prix élevés.

En attendant, je me laisse tourner les pouces et me demande ce qui aurait été à vendre. C’est une douleur à court terme pour un gain à long terme, car le Nook’s Cranny amélioré aura une sélection plus large d’articles, mais si aujourd’hui était le jour avec cette cheminée que je veux? La fermeture imminente du magasin m’a également envoyé brouiller hier, car je devais m’assurer qu’aucun des villageois de mon île ou de ma femme ne fêtait son anniversaire. J’aime emballer leurs cadeaux et je viens de sortir du papier d’emballage, mais plus important encore, je devais trouver un cadeau potentiel parce que je suis un mauvais voisin et un ami qui achète des cadeaux au dernier moment possible. Désolé, Stu, mais on dirait que vous obtenez une paire de chaussures que vous ne semblez pas pouvoir porter.

Le peu de temps que j’ai passé à jouer au jeu aujourd’hui me rappelle de jouer tard dans la nuit: il n’y a pas d’urgence à attraper des choses comme des coquilles, et il y a beaucoup d’objets à ranger en tas massifs devant Nook’s Cranny pour les vendre demain. La boîte de dépôt de nuit n’est pas disponible pendant la mise à niveau de Nook’s Cranny, mais comme l’enfer, je prends 80 cents sur le dollar pour quoi que ce soit, de toute façon. (Nous espérons que Nintendo prévoit de réintroduire la possibilité de changer les heures du magasin pour rester ouvert plus tard.) Une grande partie du jeu tourne autour du magasin – les poissons et les insectes s’accumulent sans utilisation immédiate, et je suis obligé de mettre mon remboursement du prêt (et donc ma prochaine mise à niveau de la maison) en attente pendant une journée. J’essaie de ne pas m’inquiéter, car je continue de lutter contre mon envie de tout précipiter le plus rapidement possible, mais aujourd’hui, je rappelle que la famille Nook règne sur tout.

Avez-vous déjà mis à niveau Nook’s Cranny et, dans l’affirmative, comment la fermeture du magasin influe-t-elle sur votre façon de jouer? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Animal Crossing: New Horizons – Bande-annonce de mise à jour d’avril

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.