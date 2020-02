Il semble que la saison 2 de Fortnite durera beaucoup moins que la précédente

La nouvelle saison Fortnite vient de commencer et apportera une énorme quantité de contenu pour que les joueurs passent beaucoup de temps dans le titre. Après que la saison dernière ait eu une durée record, les joueurs ont pensé que cela pourrait se produire à cette occasion. Cependant, tout semble indiquer que les plans d’Epic Games pour la saison 2 ne seront pas similaires, mais seront beaucoup plus courts.

Selon les informations de GamesRadar, un message dans le jeu concernant les politiques de remboursement indique que la fin de la saison 2 du chapitre 2 aura lieu le 30 avril. Comme vous pouvez le voir, les joueurs ont 10 semaines pour profiter de toutes les nouvelles nouvellement ajoutées et marqueraient le retour de la durée habituelle des saisons après que la précédente ait été étendue à un peu plus de 4 mois. Cependant, nous vous rappelons qu’il est possible pour Epic Games de modifier cette période.

D’un autre côté, le contenu qui arrivera au jeu pendant la saison 2 n’est pas connu, mais les utilisateurs qui analysent ces informations à la recherche d’événements futurs et de vêtements ont déjà trouvé de nombreux détails intéressants, parmi lesquels figurent les prochains Pack de démarrage

Vous vous souvenez peut-être que nous vous parlons d’une tenue qui pourrait être exclusive aux utilisateurs de Samsung, eh bien, si vous l’avez aimé et que vous vouliez l’obtenir, nous vous disons que tout indique que vous pouvez le faire sans aucune exclusivité, car l’utilisateur Lucas7yoshi a trouvé dans les fichiers du jeu qui fera partie d’un Starter Pack que tout le monde peut acheter. On ne sait pas quand il sera disponible, mais à en juger par une date provisoire qui apparaît sur le Nintendo eShop, il pourrait arriver le 25 février. Ce package, le package Iris, contiendra la tenue Iris, une pioche, un sac à dos et quelques PaVos. Il devrait coûter le même prix que les autres, vous devriez donc pouvoir l’obtenir en échange de 5 USD.

Nous vous laissons une image partagée par Lucas7yoshi.

Nouveau pack: Iris Pack pic.twitter.com/Ghy1UzoBfc

– Lucas7yoshi – Fuites (@ Lucas7yoshi) 20 février 2020

Que pensez-vous de ces informations? Pensez-vous que la durée de cette saison est idéale? Allez-vous essayer d’obtenir le forfait Iris? Dites-le nous dans les commentaires.

Grâce aux découvertes de la communauté qui analyse le contenu de la mise à jour, nous avons appris qu’il est très possible que la tenue d’un artiste célèbre arrive dans la saison 2. Si vous ne savez pas comment ouvrir les coffres qui sont récemment apparus dans le titre, alors vous Nous vous recommandons de vérifier ce lien.

Fortnite est disponible sur consoles, mobiles et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source 1, 2

.