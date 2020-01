Il semble que la version Switch de Dungeon Defenders: Awakened ne sera pas publiée le mois prochain

Chromatic Games a retardé la sortie de son prochain titre Switch Dungeon Defenders: Awakened.

Le jeu de tower defense action-RPG devait initialement arriver le mois prochain aux côtés d’autres versions comme Darksiders Genesis, Devil May Cry 3 édition spéciale et Metro Reduxet a été repoussé à une date ultérieure.

Selon une feuille de route officielle partagée par Chromatic sur Twitter, la version Nintendo du jeu vise désormais une sortie au deuxième trimestre 2020. Jetez un œil ci-dessous:

Quand il arrive, les joueurs peuvent s’attendre à une action coopérative “épique” à 4 joueurs alors qu’ils affrontent ensemble des vagues d’ennemis, construisent des pièges et collectent des montagnes de butin.

Avez-vous hâte de jouer à ce jeu quand il arrivera sur le Switch? Dites le nous dans les commentaires.

