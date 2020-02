Il semble qu’une version Xbox jouable de StarCraft Ghost ait fui

Capture d’écran: Andrew Borman (Twitter)

Voici quelque chose que je ne m’attendais pas à voir aujourd’hui: de nouvelles images de gameplay de StarCraft Ghost. Le jeu de tir à la troisième personne avait une histoire de développement mouvementée et bien connue avant d’être officiellement annulé par Blizzard, quelque chose qui a été confirmé en 2014. Maintenant, une première version de Xbox semble avoir fui et est apparue en ligne.

Andrew Borman a publié des captures d’écran sur Twitter, mais a rapidement souligné qu’il n’avait rien à voir avec la fuite et que les écrans avaient été publiés de manière anonyme dans certains groupes Xbox plus tôt.

Mais quelqu’un d’autre, qui semble avoir accès à cette version Xbox divulguée, a téléchargé plus que de simples captures d’écran. L’utilisateur de YouTube, Leers Meneses, a téléchargé un clip de jeu de 13 minutes de la troisième mission de ce qui semble être la même version que celle vue dans les captures d’écran publiées par Borman.

La vidéo a été téléchargée tôt dimanche matin, aux États-Unis, et montre un gameplay de base de tir et de saut. Cela ressemble à beaucoup de jeux de tir et de jeux d’action standard que nous avons récupérés au début des années 2000, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle ce jeu n’a jamais été terminé et publié.

Selon le téléchargeur de ce clip de gameplay, cette version provient d’un kit de développement Xbox et a été récemment téléchargée. Dans les images, nous voyons Meneses utiliser une Xbox 360 modifiée pour accéder au jeu. Il dit également que les deux premières missions ne fonctionnent pas correctement. Les gens de ResetEra partagent également ce clip et théorisent qu’il provient d’une fuite de devkit.

Capture d’écran: Leers Meneses (YouTube)

Peu de temps après que cette vidéo a été téléchargée sur YouTube, quelqu’un d’autre semble avoir publié des images d’une mission différente, mais cela a provoqué le crash de la Xbox du téléchargeur. Un autre utilisateur, Delso Bezerra, a également téléchargé des images de haute qualité de ce qui semble être la même version Xbox de Ghost.

StarCraft: Ghost a été annoncé pour la première fois en 2002 pour le Gamecube, la Xbox et la PS2. Après de nombreux retards, et différents développeurs travaillant dessus, il a finalement été annulé vers 2005 ou 2006.

Aucun lien de téléchargement pour cette version n’est disponible pour l’instant, mais connaissant Internet, je suppose qu’une version jouable de ce jeu pourrait devenir facilement accessible dans un proche avenir.

