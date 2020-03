Il suce d’être le joueur 2 dans Animal Crossing

Capture d’écran: Nintendo

Animal Crossing: New Horizons consiste à travailler ensemble et à créer un sentiment de communauté, mais si vous n’êtes pas le compte principal du jeu, il est beaucoup plus difficile de participer.

New Horizons vous permet de créer une île par commutateur, et jusqu’à huit joueurs peuvent y vivre ensemble. Mais un seul de ces joueurs peut être ce que Nintendo appelle le «premier résident», c’est-à-dire le joueur qui a initialement créé et nommé l’île. C’est le joueur qui est capable de faire avancer l’histoire du jeu, de choisir où vivent les autres villageois et de commander de nouvelles améliorations pour les bâtiments. Alors que les autres joueurs peuvent créer leurs propres personnages et vivre dans leur propre maison, ils sont exclus de la plupart des décisions intéressantes et attendent que le personnage principal ouvre la voie.

“Dans New Horizons, le deuxième insulaire est maintenant un visiteur glorifié”, a écrit hier un joueur dans un fil ResetEra sur le sujet. Ils peuvent gagner de l’argent et acheter des choses dans les magasins, mais ne pas aller de l’avant avec de nouveaux projets insulaires comme le don de matériaux pour construire des maisons supplémentaires pour les nouveaux villageois. C’est une existence assez passive par rapport au joueur principal, et si vous jouez à des moments différents, il pourrait vous sembler que vous manquez l’histoire plus grande qui se déroule sur l’île.

Nous connaissons la restriction d’une île de New Horizons depuis que cette information a été divulguée le mois dernier. Nintendo a confirmé plus tard que toute personne souhaitant jouer sur une autre île devrait commencer un jeu sur un Switch entièrement différent. À l’époque, il n’était pas clair à quel point les limitations seraient douloureuses, mais maintenant que plus de gens se rendent compte à quel point il est difficile de jouer avec leurs proches, colocataires ou enfants sur le même fichier de sauvegarde, ils le comprennent bien n’en sont pas contents.

G / O Media peut recevoir une commission

Il y a déjà un certain nombre de plaintes concernant le problème sur le sous-jeu du jeu ainsi que sur la page d’assistance de Nintendo. Cela a également entraîné des conflits entre les fans sur la page Metacritic du jeu. Alors que des centaines de critiques d’utilisateurs à score nul réprimandent le jeu pour ne pas donner plus de liberté aux autres comptes sur un fichier de sauvegarde, des centaines d’autres ont fait l’éloge du jeu pour sauver son score. Bien sûr, même les critiques positives des utilisateurs admettent que les restrictions peuvent être un coup d’arrêt important. “Tout d’abord, je veux admettre que oui, ce sont de véritables options multijoueurs sur console unique sont terribles”, a écrit une personne, avant de saluer le reste du jeu.

Tout cela est bien loin de l’époque de Animal Crossing original sur GameCube, où les joueurs pouvaient partager une ville ou créer la leur sur une carte mémoire séparée, puis se rendre visite. Les problèmes avec le multijoueur local de New Horizons ne sont pas complètement nouveaux. Animal Crossing: New Leaf sur la 3DS avait des problèmes similaires où une seule ville existait par copie du jeu et qu’un seul joueur pouvait en être le maire. Il est également sorti il ​​y a huit ans.

Nintendo a déclaré qu’il travaillait à apporter des sauvegardes dans le cloud à New Horizons. Peut-être qu’à terme, cela permettra à tous ceux qui partagent le jeu sur un seul Switch d’être de vrais co-villageois également.

.