Il y a 20 ans, Mission Hill avait un épisode de jeu vidéo parfait

Les jeux vidéo apparaissent tout le temps dans les émissions de télévision et les films. Habituellement, ce ne sont que de petits éléments d’arrière-plan. Un personnage jouant à un jeu de tir sur son PC ou quelqu’un tapotant sur un jeu mobile dans une scène d’ascenseur. Et souvent, quand ils jouent un plus grand rôle dans l’intrigue, c’est mal géré. Cependant, il y a 20 ans, la série Mission Hill a parfaitement géré le scénario d’un jeu vidéo.

Récemment, l’un des créateurs de la série Mission Hill a commencé à taquiner quelque chose sur la série sur Twitter. Au moment où nous écrivons, nous ne savons toujours pas ce qu’il taquine. Une nouvelle saison? Un spin-off? Une bande-dessinée? Un moyen facile de regarder le spectacle en 2020? Qui sait. Cependant, voir ma chronologie se remplir de gifs, de mèmes et de citations de Mission Hill m’a excité et j’ai décidé de revenir en arrière et de regarder le spectacle.

Mission Hill compte environ deux frères, l’un dans la vingtaine et l’autre au lycée. En raison du déménagement de leurs parents, le jeune frère, Kevin, décide d’emménager avec son grand frère, Andy, qui vit dans la grande ville dans une zone appelée Mission Hill. Kevin est un peu nerd et Andy est un peu hipster. Le spectacle est merveilleux et vous pouvez le regarder en ce moment sur YouTube et nulle part ailleurs parce que l’univers est nul. (Désolé, je vais arrêter de faire des histoires.)

Dans le deuxième épisode de l’émission, “Andy Joins The PTA”, le jeune frère Kevin achète un nouveau jeu vidéo PC appelé Virtual Valkyrie. C’est un jeu en ligne qui ressemble beaucoup à Ultima Online.

Pour commencer à jouer ensemble, Kevin appelle l’un de ses amis, Toby, et ils essaient de combattre leur premier ennemi. Ça ne va pas bien pour Toby. Cette scène m’a rappelé toutes les heures que j’ai passées à jouer des trucs comme Unreal Tournament en ligne avec un ami. À l’époque, nous n’avions ni Discord ni accès facile à la VoIP. Au lieu de cela, nous nous sommes simplement appelés au téléphone et avons parlé du serveur à rejoindre, nous sommes moqués des autres joueurs et nous nous sommes plaints du retard et de la façon dont nous aurions gagné si seulement cet autre joueur n’avait pas fait d’erreur.

Un autre ami de Kevin, George, rencontre des problèmes techniques. Il n’est pas en mesure d’installer le jeu.

Tout ce mini-sous-scénario de George incapable de jouer au jeu est quelque chose que vous ne voyez pas dans la plupart des intrigues de jeux vidéo à la télévision ou dans les films. Habituellement, les jeux vidéo ne sont qu’un moyen pour les écrivains de faire un tas de blagues idiotes, médiévales ou spatiales. Ils creusent rarement dans la partie technique du jeu.

Mais à Mission Hill, le jeu est traité plus comme un véritable jeu vidéo. Il n’existe que sur l’ordinateur. Nous ne voyons jamais nos personnages déguisés en avatars courir dans un grand monde médiéval. (C’est généralement la façon dont les séries comme The Simpsons ou American Dad gèrent les jeux.) Et le fait qu’un des personnages ne puisse même pas rejoindre le jeu en raison d’erreurs d’installation est une blague qui m’a rappelé des souvenirs douloureux de ne pas pouvoir jouer à un jeu. à cause d’un code d’erreur aléatoire.

La représentation par Mission Hill d’un jeu en ligne est également étrangement tournée vers l’avenir, même si cela n’était probablement pas prévu. Dans le jeu, les joueurs peuvent tout perdre s’ils dorment ou quittent l’ordinateur. D’autres joueurs peuvent venir les tuer ou même les vendre en esclavage. En 2000, ce n’était pas vraiment ainsi que les jeux fonctionnaient. Pourtant, en 2020, des jeux comme Rust existent et rendent cette partie de l’épisode étrangement pertinente et opportune.

Ce n’est pas le seul épisode de Mission Hill à inclure des jeux vidéo. Plus tard, dans la saison, un épisode mettait en scène un Andy ivre battant les amis de Kevin dans un jeu vidéo, même s’il était super ivre. L’un des enfants se plaint d’avoir perdu parce que Kevin joue de manière trop irrégulière. Cette plainte exacte est celle que j’ai déjà entendue lors de jeux de combat avec des amis. “Ils ont juste écrasé le bouton, c’est difficile de jouer contre eux en faisant énormément de mouvements.” C’était une excuse stupide dans la vraie vie et une excuse stupide (mais drôle) dans la série.

Si vous n’avez pas regardé Mission Hill, vous devriez essayer le spectacle. Comme mentionné précédemment, tous les épisodes sont sur YouTube et ne durent chacun que 22 minutes environ. Si le spectacle revient, j’espère que nous verrons Mission Hill affronter les jeux mobiles, la VR et les boîtes à butin. Kevin semble également être du type joueur en colère, alors peut-être un épisode où il harcèle un développeur et apprend une leçon précieuse sur le fait de ne pas être merdique.

Je regarderais ça.

