Il y a beaucoup de cadeaux dans le nouvel événement Fortnite: Battle Royale

Fortnite a enfin commencé son premier événement important de l’année. Nous nous référons à Love and War, célébration où vous pouvez obtenir de nombreux cadeaux. Nous vous recommandons de participer dès que possible, car l’événement sera actif pendant une durée limitée.

Amor y Guerra a déjà commencé et se terminera jusqu’au 17 février. Pendant ces jours, vous pouvez jouer un nouveau MPL appelé Search and destroy. Vous pouvez obtenir un pic gratuit, un geste et d’autres objets tout en relevant les défis de l’événement.

La recherche et la destruction vous donneront des heures de plaisir, car elles consistent en des jeux entre des équipes de 6 joueurs, où l’objectif est qu’une équipe détruise une bombe tandis que l’autre essaie de la défendre. L’équipe qui atteint son objectif ou élimine l’équipe adverse gagnera.

Jusqu’à 7 tours seront joués, où l’or peut être obtenu pour acheter des armes, des matériaux de construction et des boucliers. L’or collecté sera transféré de round en round, mais disparaîtra lorsque vous changerez de côté. De plus, Epic Games a publié plus de contenu cosmétique qui attirera certainement votre attention. Vous pouvez le trouver dans le magasin d’objets. Ci-dessous, je laisse une bande-annonce qui montre le contenu de Love and War:

Le Battle Royale a reçu hier une mise à jour importante qui comprenait un nouveau système de physique. Cependant, tout ne s’est pas déroulé comme prévu, car les joueurs ont découvert un bug ennuyeux. Heureusement, Epic Games travaille déjà pour le résoudre.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur la Battle Royale dans ce lien

