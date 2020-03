Il y a certainement beaucoup de trains dans la série Half-Life

J’ai beaucoup joué à tous les jeux Half-Life. Je savais déjà qu’il y avait quelques trains dans la série. Mais je n’avais aucune idée du nombre de trains bloqués dans des jeux comme Half-Life 2. Et je ne savais pas non plus que beaucoup d’entre eux étaient basés sur de vrais trains.

Heureusement, Youtuber Amtrakguy365 a créé une belle vidéo sur chaque train qui est apparu dans un jeu Half-Life. Bien sûr, il couvre les plus évidents, comme le train sur lequel vous démarrez Half-Life 2. Mais il trouve également tous les trains à l’arrière-plan des niveaux, des trains que vous traverseriez sans jamais remarquer. Non seulement il les trouve, mais il entre également dans les moindres détails à leur sujet.

Par exemple, le klaxon de train fort que vous entendez dans Half-Life 2 est un vrai klaxon. Vous l’avez probablement deviné, mais Amtrakguy365 sait exactement quel train a ce klaxon dans la vraie vie. (Il s’agit d’un Nathan K-5H de la British Columbia Railway.) Autre fait amusant: ce son de klaxon dans HL2 est utilisé pour tous les trains, ce qui est faux et dans la vidéo, il partage ce que le vrai klaxon pour l’un des trains du jeu sonnerait. comme.

Un autre petit détail que je n’ai jamais remarqué est que certains des trains de marchandises de Black Mesa utilisent les mauvais wagons plats. Aux États-Unis, la plupart des conteneurs de fret sont stockés dans des wagons bien, pas des wagons plats. Je ne pourrai plus rejouer Half-Life: Blue Shift sans remarquer ce petit détail incorrect.

