Il y a plus de 50% de réduction sur Borderlands 3, The Outer Worlds et GTA 5 chez Fanatical

C’est une nouvelle semaine et il y a donc une nouvelle série d’offres numériques sur PC chez Fanatical, dont plus de 50% sur Borderlands 3, The Outer Worlds et GTA 5.

Ce sont certains des prix les plus bas que nous ayons vus pour Borderlands 3 et The Outer Worlds en particulier, alors c’est le moment idéal pour vous impliquer dans l’un ou l’autre si vous ne l’avez pas déjà fait. D’autres offres devraient également être mises en ligne au cours des prochains jours, alors gardez un œil sur Fanatical pour voir si vous pouvez conclure une aubaine sur les versions les plus récentes.

Fanatical a également lancé sa promotion Bundle Blast. À partir d’aujourd’hui, de nouveaux packs de jeux seront lancés à intervalles réguliers. Certains présentent des collections entières de jeux d’une seule série, tandis que d’autres ne sont qu’un assortiment sauvage de titres bien évalués ou de genres similaires.

À l’heure actuelle, le Killer Bundle 12 est à 3,69 £. Cela comprend Sherlock Holmes: la fille du diable, The Surge, Wonderboy: le piège du dragon, le roi des combattants 14, la collection SNK 40th Anniversary et Atari Vault.

Nous surveillerons de près tous les nouveaux ajouts à la vente Bundle Blast sur Jelly Deals, alors assurez-vous de nous suivre. Vous pouvez également trouver notre regard sur les meilleurs prix pour Persona 5 Royal et les meilleurs prix pour Animal Crossing New Horizons.

