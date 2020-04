Il y a un exploit nouvellement découvert dans l’épée et le bouclier Pokémon ruinant le jeu compétitif

Si vous avez déjà joué à un jeu vidéo en ligne auparavant, vous pourriez avoir été dans la situation où un joueur a décidé de se déconnecter juste avant de remporter la victoire. Parfois, cela peut même vous priver de points. En ce moment, dans Épée et bouclier Pokémon, ce type de problème a un impact sur la scène compétitive en ligne du jeu.

Selon un article sur ResetEra, ce qui est décrit comme un “exploit critique” a été découvert, ce qui empêche les joueurs de perdre ou de gagner des points dans un match en ligne et “ruine” toute l’expérience. Voici le récapitulatif complet:

Ce bug est facile à exploiter. Tout ce qui doit être fait est d’appuyer sur le bouton d’alimentation pour déconnecter le commutateur à un moment précis après avoir perdu le match. Quand c’est fait correctement, non seulement le perdant NE perd PAS de points pour son match, mais le gagnant ne GAGNE PAS de points pour le match gagné. Donc, fondamentalement, cela annule totalement le match et ruine tout l’intérêt de l’échelle dans Pokemon.

C’est apparemment devenu un “bug bien connu” sur la scène compétitive Pokémon sur les réseaux sociaux, et une vidéo démontrant cette astuce a été vue plus de 50 000 fois. Nous espérons que Game Freak et The Pokémon Company pourront déployer un correctif pour cela immédiatement.

Avez-vous déjà été le destinataire de cet exploit dans une bataille en ligne?

