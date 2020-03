Il y a un nouveau jeu de commande de missiles aujourd’hui

Image: Atari

Vous vous souvenez de Missile Command, le jeu de missile contre missile d’Atari en 1980? Il y en a un nouveau aujourd’hui pour iOS et Android. Missile Command: Recharged donne au classique d’arcade un relooking élégant au néon.

Ce qui rend la commande de missiles originale si attrayante est un gameplay simple et immédiatement satisfaisant. Visez, tirez, boum. Il n’y a pas grand-chose mais c’est puissant. Missile Command: Recharged from Atari and Nickervision Studios a la même boucle gratifiante. Il a également des power-ups, des mises à niveau et une fonctionnalité de réalité augmentée gimmicky, ainsi que de superbes visuels au néon et de la belle musique électronique.

C’est l’esprit du Missile Command avec des équipements modernes. J’étais sceptique à l’idée qu’Atari fasse glisser l’original emblématique pour un autre essai, mais il s’est avéré vraiment sympa. Missile Command: Recharged est gratuit avec un achat unique pour supprimer les publicités, alors essayez, voyez ce que vous en pensez.

