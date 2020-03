Il y a un superbe nouveau jeu de salle, si vous avez la VR

The Room VR: A Dark MatterScreenshot: Jeux ignifugés

Appelons la série The Room la demi-vie des jeux de réflexion sur les boîtes verrouillées. C’est le meilleur de sa catégorie, et ses créateurs viennent de sortir une suite qui n’est jouable qu’en réalité virtuelle.

The Room VR: A Dark Matter, le cinquième jeu de la franchise The Room, est sorti jeudi dernier sur les plateformes de réalité virtuelle PC et PlayStation, trois jours après le retour tant attendu de Half-Life sous la forme de Half-VR. La vie: Alyx.

Les deux jeux obligent les fans à décider s’ils veulent suivre en plongeant dans la VR. A Dark Matter est une bonne nouvelle entrée dans la série, mais, comme avec tous les jeux VR, la nécessité d’avoir un casque et des contrôleurs spéciaux rend le coût d’entrée élevé. Au moins, contrairement à la nouvelle Half-Life, il existe une version PSVR à budget relativement bas mais parfaitement jouable aux côtés des versions haut de gamme pour Oculus et Steam VR.

La série Room n’est pas destinée aux personnes qui veulent être des Space Marines, des guerriers magiques ou des résidents armés d’une arme à feu dans une ville de science-fiction. Ce sont des jeux pour ceux qui rêvent d’ouvrir une porte cachée en retirant le bon livre d’une étagère.

De jeu en jeu, chaque entrée de la série vieille de près d’une décennie se présente comme un lot de puzzles interdépendants qui impliquent en grande partie de comprendre comment manipuler des objets verrouillés en tournant des cadrans cachés, en entrant des codes et en insérant des clés découvertes dans d’autres boîtes de puzzle. L’excellent quatrième jeu de salle, The Room: Old Sins, début 2018, consistait à déverrouiller une maison de poupée complexe, permettant aux joueurs de rétrécir et de résoudre des puzzles de pièce en pièce tout en reculant et en résolvant de temps en temps des puzzles impliquant la totalité de la maison.

Mettre la série de puzzles dans la réalité virtuelle donne au joueur un sentiment puissant d’être à l’intérieur des pièces remplies de puzzles du jeu. Gif: Kotaku (Fireproof Games)

Tous les jeux ont été présentés sans personnage en vue, ce qui a permis au joueur de voir les éventuels obstacles qui tentaient de résoudre les énigmes d’une pièce. La nouvelle entrée VR immerge les joueurs plus complètement, comme s’ils étaient une personne qui marche dans ces pièces, utilisant leurs mains virtuelles (contrôlées par des contrôleurs VR) pour manipuler des objets. A Dark Matter place le joueur dans plusieurs espaces remplis de puzzles, y compris un bureau, une salle remplie d’objets anciens égyptiens (ceux-ci auraient de préférence été renvoyés en Égypte) et une église gothique. Les joueurs trouvent les boîtes de puzzle ornées attendues, mais ils trouvent également des portes avec des serrures complexes, des statues qui manquent mystérieusement de fonctionnalités clés, et même un ingénieux appareil virtuel qui imprime apparemment différentes clés en fonction des phases de la lune.

Les énigmes ne sont pas si différentes de celles des jeux précédents, bien que la VR et les contrôleurs manuels les rendent un peu plus réels. Les jeux Room ont d’abord été lancés pour les tablettes, et sur cette plate-forme, ils ont toujours été effectivement tactiles. Vous feriez glisser votre doigt sur un écran pour ouvrir le panneau d’une boîte de puzzle ou dessiner un cercle pour tourner une clé. La VR contribue à cette illusion sensorielle, car le jeu vous invite à atteindre avec vos mains virtuelles pour tirer des leviers, tirer des cordes et activer une boule de cristal, entre autres.

Hors des sentiers battus, grandeur natureGif: Kotaku (Fireproof Games)

La VR améliore également le sens de l’échelle de la série. Les boîtes de puzzle du jeu sont aussi grandes que de vraies boîtes. Les portes verrouillées sont plus hautes que le joueur. Lorsque le jeu vous permet de rétrécir pour manipuler une serrure à l’intérieur d’un trou de serrure, vous avez vraiment l’impression que ce qui était petit est maintenant énorme.

À l’intérieur de la boîte après un rétrécissement magique: Capture d’écran: Kotaku (Fireproof Games)

Les jeux en salle se déroulent rapidement, surtout si vous en avez déjà joué un et que vous connaissez le rythme de base des puzzles. Les développeurs de Fireproof Games font de beaux puzzles, mais pas très difficiles. Il y a rarement de nombreuses variables à prendre en compte, et une observation attentive de son environnement ou même l’utilisation d’un système d’élément chronométré élégant rendent la progression agréablement possible.

Les avis des utilisateurs ont néanmoins frappé A Dark Matter pour une seule chose: sa brièveté par rapport à son prix. Il s’agit d’une formulation douteuse pour juger un jeu, mais les statistiques de celui-ci sont austères. Les jeux Room précédents ont été lancés sur des tablettes pour environ 5 $ et pourraient durer plusieurs heures. Un Dark Matter coûte 30 $ (plus le coût d’un casque VR si vous n’en avez pas) et les critiques disent qu’ils le nettoient en environ trois heures, ce qui correspond également à ce que nous avons vécu. Il est possible de jouer lentement, de savourer chaque pièce remplie de puzzles et de répartir le jeu sur plusieurs sessions. C’est surtout une question de volonté.

Si les jeux The Room ne provenaient pas de tablettes, leur tour en tant qu’expérience VR pourrait sembler plus révolutionnaire. Il s’agissait toujours d’énigmes que vous ne pouviez qu’atteindre et toucher. La VR convient bien, sans améliorer notablement la franchise ni la gâcher. A Dark Matter est une très bonne suite et l’un des meilleurs jeux VR auxquels vous pouvez jouer. La salle, après tout, reste excellente quel que soit le format.

