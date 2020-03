Il y aura beaucoup à faire à la fin de l’histoire de Remake de Final Fantasy VII

Actuellement, le mot “endgame” tire toujours des connotations à des jeux comme Destiny et The Division 2. Cependant, la franchise de Final Fantasy a mis en œuvre de nouvelles tâches et défis à compléter après la fin de l’histoire pendant des décennies. Il est dit que Remake de Final Fantasy VII Il poursuivra la tradition avec un contenu qui ne décevra pas les fans.

Lors d’une nouvelle entrevue avec Naoki Hamaguchi, le co-directeur du jeu a répondu à une question liée aux secrets cachés et aux boss:

“Le contenu que vous avez mentionné dans d’autres jeux Final Fantasy … Je ne veux pas dire précisément ce qu’il y a dans Final Fantasy VII Remake, mais si vous espérez avoir du contenu après l’histoire, alors vous ne serez pas déçu.”

Bien sûr Hamaguchi Cela ne confirme pas directement que ces éléments constitueront toute la fin de ce remake, mais il est facile de supposer qu’ils seront présents d’une certaine manière parmi d’autres missions et batailles.

Remake de Final Fantasy VII fera ses débuts ensuite 10 avrilexclusivement pour Playstation 4. N’oubliez pas qu’il y aura une forte pénurie de copies physiques, donc si vous voulez le lire lors de son lancement, je vous recommande de l’acquérir numériquement.

Source: Square Enix

