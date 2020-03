Il y aura des jeux jusqu’à 200 joueurs dans Call of Duty: Warzone

La révélation de la nouvelle Battle Royale de Call of Duty, Warzone, a été récemment révélée et les utilisateurs peuvent désormais la télécharger gratuitement. Cette approche du genre s’est avérée très populaire pour Activision. Le développeur, Infinity Ward, n’a pas l’intention de se reposer sur ses lauriers, mais prévoit de pousser cette expérience plus haut pour la rendre unique pour ses joueurs. La façon dont vous envisagez de le faire passe par plus de modes de jeu et d’améliorations, et l’un d’eux est l’inclusion de plus de joueurs simultanés dans un jeu.

Dans une interview avec USA TODAY, Patrick Kelly, l’un des chefs du studio Infinity Ward, a parlé des nouveautés qu’ils ont mises en œuvre dans le genre, comme l’approche réaliste qu’ils ont réalisée en incluant divers endroits qui font apparaître la carte comme quelque chose qui existe. Ainsi, le manager a mentionné qu’un autre détail qui rend l’expérience unique est le nombre de joueurs et qu’ils ont décidé de lancer Warzone avec des jeux jusqu’à 150 utilisateurs simultanés quand il est courant de voir des exposants avec une limite de 100. Plus tard, Kelly a révélé qu’il est possible de transporter jeux avec jusqu’à 200 joueurs, mais seulement ils le testent. Cependant, il est prévu de le publier pour tous les joueurs “un peu plus tard”.

Au cas où vous l’auriez manqué: Ici, nous vous expliquons comment télécharger Call of Duty: Warzone.

En plus de cela, Kelly a montré que le studio travaille sur de nouveaux modes de jeu et, en particulier, a mentionné qu’il testait avec des équipes d’un nombre différent de membres, ce qui viendrait comme une alternative au mode à 3 joueurs qui jusqu’à présent est celui qui est disponible sur Warzone. Selon le développeur, ils veulent ajouter ces changements avec “quelque chose qu’ils savent bien”, mais aucune date provisoire n’a été donnée.

Que pensez-vous des déclarations de Kelly? Aimeriez-vous jouer dans des jeux avec plus d’utilisateurs? Êtes-vous intéressé par l’arrivée de plus d’options d’équipement? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous êtes un joueur PC et que vous n’avez pas encore téléchargé le jeu, nous vous recommandons de vérifier la configuration minimale requise pour y jouer.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.