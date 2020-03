il y aura E3 2021 et promet une réinvention de l’événement

Les grandes entreprises ont déjà confirmé qu’il y aura des événements numériques pour remplacer l’édition actuelle.

Bien que l’E3 2020 ait été annulé en raison du coronavirus, l’organisateur de l’événement a confirmé que l’année prochaineil y aura une nouvelle éditionde la plus importante foire de jeux vidéo au monde, et promet également qu’il s’agit d’un événement complètement nouveau sans entrer dans beaucoup plus de détails sur les changements que la foire va subir.

“Nous remercions tous ceux qui ont partagé leur vision de réinventer l’E3 cette année”, ont-ils déclaré à Gamespot. “Nous sommes impatients de vous proposer l’E3 2021 comme une réinvention de l’événement qui permet aux fans, aux médias et à l’industrie du jeu vidéo de profiter ensemble de cet événement mondial.”

Nous nous réjouissons de vous proposer l’E3 2021 comme une réinvention de l’événement.Le langage utilisé par l’ESA suggère que l’événement s’engage à donnerune plus grande importance pour les fans, en ligne avec d’autres salons majeurs tels que la Gamescom, suite à l’une des principales demandes des entreprises participant à l’événement. Pour l’instant, les organisateurs ont l’intention de transformer l’E3 2020 en un événement numérique, rassemblant les annonces de juin 2020 comme initialement prévu.

Microsoft a été l’un des premiers à confirmer qu’il y aura un événement numérique Xbox Series X pour remplacer l’E3 2020.UbisoftIl a également suggéré qu’il y aurait un événement numérique pour présenter ses nouveaux jeux. Pour l’instant, oui, les dates d’émission de ces événements sont inconnues.

