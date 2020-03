Il y aura un documentaire du mème légendaire du joueur PC collé au plafond

Il ne fait aucun doute que l’une des étapes de jeu dans lesquelles de nombreux souvenirs attachants ont été créés était le multijoueur sur LAN. Précisément, cette façon de jouer a été immortalisée dans une image qui est devenue le mème, le Duct-Taped Gamer, qui capture l’essence de ces rencontres entre amis tout en en montrant une coincée dans un faisceau afin de ne pas rater le émotion Eh bien, ce mème légendaire aura un documentaire qui expliquera son origine et de nombreux doutes sur l’image emblématique.

L’un des premiers mèmes qui a existé dans l’histoire du jeu vidéo est celui d’une session LAN party avec un joueur coincé avec du ruban adhésif sur la partie surélevée d’une pièce. Le moment s’est produit et a été immortalisé le 29 mars grâce à un instantané qui s’est ensuite propagé sur Internet. Les protagonistes de l’image fréquentaient le lycée de Mason, Michigan. On sait peu de choses sur les circonstances de cette photo et il n’y a toujours pas de réponse pour de nombreux utilisateurs qui se demandent ce que le joueur a fait pour aller aux toilettes, combien de temps il y était ou d’autres préoccupations qui sont apparues au fil des ans.

Si vous êtes une de ces personnes, nous avons une excellente nouvelle, car après près de 20 ans, il n’y aura plus de mystère, car un documentaire mettra en lumière tous les détails. Grâce à la chaîne YouTube Trknowles, la bande-annonce d’Internet Legends: Duct-Taped Gamer a été révélée. On y voit les protagonistes au moment précis de la photographie et des années plus tard.

Plus précisément, vous pouvez voir Bryan Schaeffer, le photographe qui a capturé l’image avec un ancien appareil photo. En outre, Drew Purvis, le joueur légendaire qui n’a pas hésité à être suspendu pour participer à la soirée LAN en jouant à Counter Strike, est montré. Les joueurs apparaîtront en donnant leur témoignage et donneront plus de détails sur cette journée dans un sous-sol avec beaucoup de plaisir, des pizzas, des sodas et des boissons énergisantes. Tyler Knowles sera responsable de la production et de la réalisation de la vidéo.

Le documentaire n’a pas de date de sortie, mais compte tenu du fait que très bientôt le 17e anniversaire de ce moment sera accompli, il est très probable qu’il sortira le 29 mars. Certainement si vous avez déjà vu ce mème ou si vous êtes venu vivre ce type de réunions, ce sera une bonne occasion de vous rappeler les vieux jours et d’en savoir plus sur l’histoire derrière l’un des mèmes les plus anciens.

Nous ne vous en disons pas plus et nous ferions mieux de partager la bande-annonce.

Que pensez-vous de ce documentaire? Souhaitez-vous en savoir plus sur lui? Le saviez-vous déjà? Dites-le nous dans les commentaires.

Il ne fait aucun doute que ce sera l’occasion idéale pour ce mème d’atteindre les nouvelles générations. Puisque nous en parlons, nous vous disons que dans Fortnite est récemment venu Rickrolling sous la forme d’une danse.

